Тысячи активистов со всего мира прибыли на климатический саммит в Глазго

Тысячи протестующих со всего мира прибыли в Глазго, где сегодня открывается 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как пишет The Guardian, они намерены попытаться оказать давление на глав стран и правительств, которые примут участие в климатическом саммите.

Самой известной из активистов является, пожалуй, шведская школьница Грета Тунберг. Уже по случаю ее приезда на центральный вокзал Глазго в минувшую пятницу ее фанаты устроили настоящую демонстрацию.

По данным СМИ, в ближайшие две недели город ждут десятки акций протеста, маршей, забастовок. Еще на выходных на берегу реки Клайд, неподалеку от конференц-центра, где пройдет саммит, появились "русалки" и "водяные". При помощи таких костюмов активисты пытаются привлечь внимание к влиянию промышленного рыболовства на выбросы парниковых газов.

Как отмечает издание, многие активисты так и не смогли добраться до Глазго из-за проблем с визами (Британия же вышла из ЕС), а также различных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, большие проблемы могут возникнуть и без них. В понедельник сборщики мусора и дворники в крупнейшем городе Шотландии начали недельную забастовку на фоне разногласий между профсоюзом и городским советом Глазго.