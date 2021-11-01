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01.11.2021 15:03
Рубрика: В мире

Тысячи активистов со всего мира прибыли на климатический саммит в Глазго

Текст: Юрий Когалов
Грета Тунберг. Фото: Kirsty O'Connor/PA via AP Грета Тунберг. Фото: Kirsty O'Connor/PA via AP
Грета Тунберг. Фото: Kirsty O'Connor/PA via AP

Тысячи протестующих со всего мира прибыли в Глазго, где сегодня открывается 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как пишет The Guardian, они намерены попытаться оказать давление на глав стран и правительств, которые примут участие в климатическом саммите.

Фото: youtube.com/ DadinSweden
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Самой известной из активистов является, пожалуй, шведская школьница Грета Тунберг. Уже по случаю ее приезда на центральный вокзал Глазго в минувшую пятницу ее фанаты устроили настоящую демонстрацию.

По данным СМИ, в ближайшие две недели город ждут десятки акций протеста, маршей, забастовок. Еще на выходных на берегу реки Клайд, неподалеку от конференц-центра, где пройдет саммит, появились "русалки" и "водяные". При помощи таких костюмов активисты пытаются привлечь внимание к влиянию промышленного рыболовства на выбросы парниковых газов.

Как отмечает издание, многие активисты так и не смогли добраться до Глазго из-за проблем с визами (Британия же вышла из ЕС), а также различных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, большие проблемы могут возникнуть и без них. В понедельник сборщики мусора и дворники в крупнейшем городе Шотландии начали недельную забастовку на фоне разногласий между профсоюзом и городским советом Глазго.

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