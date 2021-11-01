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01.11.2021 17:02
Рубрика: Общество

В Китае раскрыли 1300-летнее дело об убийстве грабителя могил

Текст: Денис Передельский
Фото: Zou et. al. / Archaeological and Anthropological Sciences Фото: Zou et. al. / Archaeological and Anthropological Sciences
Фото: Zou et. al. / Archaeological and Anthropological Sciences

Китайские археологи раскрыли тайну необычного захоронения, которое было обнаружено на историческом кладбище Шиянцзы. Ранее в могиле возрастом 2000 лет были найдены останки человека, погибшего не позднее 1300 лет назад. Эксперты пришли к выводу, что погибший был "грабителем могил".

Фото: Wenying Li, Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology
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Исследование опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, а коротко о нем рассказывает Ancient Origins. Анализ останков китайские ученые провели при помощи коллег из Техасского университета A&M.

Внимание экспертов привлек скелет человека, умершего в молодом возрасте. Его останки были найдены в 2011 году при проведении раскопок в северо-западном автономном районе Нинся в Китае.

Тело находилось в могиле на кладбище Шиянцзы, где были обнаружены останки еще трех человек, погребенных гораздо раньше. Ученые сразу обратили внимание на то, что возраст самого кладбища и странной гробницы составляет 2000 лет, а в могилу молодой человек угодил около 1300 лет назад.

Кроме того, было установлено, что три более древних скелета принадлежали членам одной семьи, в то время как молодой человек не был их родственником. Археологи предположили, что это был грабитель могил, который случайно упал в раскопанное им захоронение и не смог оттуда выбраться.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Новое исследование подтвердило эту версию лишь частично. Оно доказало, что молодой человек попал в могилу не случайно. Анализ останков говорит о том, что он был убит. Вероятно, это сделали его подельники, которые либо не хотел делиться с ним добычей, либо боялись, что он выдаст их властям. Наказание за разграбление могил в Китае во все времена было суровым.

Спустя 1300 лет археологи пришли к выводу, что тело мародера было сброшено в древнюю могилу и присыпано сверху землей для того, чтобы скрыть следы преступления. Найти того, кто это сделал, конечно, не удастся.

К слову, кладбище Шиянцзы впервые было обнаружено строителями, прокладывавшими трубопровод через автономный район Нинся в 2002 году. Оно относится к периоду правления династии Восточная Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Раскопки начались там в 2009 году. Всего было обнаружено 11 гробниц 2000-летней давности, но некоторые из них, как показало исследование, не раз использовались повторно.

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