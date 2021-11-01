Участники очных совещаний в кабмине должны будут предъявлять QR-код

В аппарате правительства введены дополнительные требования к участникам очных совещаний, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Для присутствия на них необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание.

При этом среди сотрудников аппарата правительства уровень вакцинации на данный момент превышает 80 процентов. "Примерно такой же показатель среди сотрудников федеральных органов власти", - отметил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.