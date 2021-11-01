В Бразилии ликвидированы 25 членов криминальной банды

В результате спецоперации против банды, планировавшей ограбления банков, в бразильском штате Минас-Жерайс 31 октября погибли по меньшей мере 25 подозреваемых. В правоохранительных органах сообщили, что группировка планировала атаковать финансовые учреждения в самое ближайшее время.

В ходе операции, проведенной спецназом и федеральной дорожной полицией, был обнаружен целый арсенал оружия, включая пулеметы 50-го калибра, винтовки, взрывчатку и бронежилеты, уточняет Associated Press.

В последние годы в Бразилии участились крупномасштабные ограбления банков, при этом заложники иногда используются как живые щиты.

В августе грабители банков, вооруженные взрывчаткой и мощными винтовками, терроризировали город в штате Сан-Паулу, выведя заложников на улицу и привязывая некоторых к машинам, когда те пытались сбежать.

В декабре прошлого года банда грабителей банков совершила налет в нескольких городах на востоке страны, захватив заложников и вступив в вооруженное столкновение с десятками полицейских расчетов.