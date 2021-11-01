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01.11.2021 17:18
Рубрика: Власть

В ЕР предложили дополнительно финансировать заготовку донорской крови

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" предложили предусмотреть дополнительное финансирование на заготовку донорской крови. 1 ноября в партии прошло обсуждение поправок ко второму чтению бюджета.

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"На 2022 год - 437,4 млн рублей, в 2023 и в 2024 - 428,6 млн рублей", - сказал член фракции ЕР, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он подчеркнул, что такое финансирование позволит в достаточном объеме обеспечить нужды 19 учреждений Минздрава в нескольких регионах.

Хубезов отметил, что донорская кровь необходима для пересадки и трансплантации костного мозга, в ней также нуждаются пациенты в сердечно-сосудистой хирургии, онкологические пациенты.

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