Новости

Анна Попова: Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно 17:29
В Крыму объявили набор волонтеров для борьбы с пандемией 17:21
В ЕР предложили дополнительно финансировать заготовку донорской крови 17:18
Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано 17:17
Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю 17:16
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян 17:11
В Москве расширили транспортный сервис "По пути" 17:04
Экс-мэра Рязани выпустили из-под домашнего ареста 16:59
Королеву Елизавету II заметили за рулем автомобиля 16:58
Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом 16:56
Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19 16:55
В ЕР предложили увеличить финансирование жилищной программы для инвалидов 16:46
В ЕР рекомендовали исключить из партии депутата Госдумы Марченко 16:37
В Минтруде рассказали, как купить ТСР по электронному сертификату 16:33
Новгородская область первой из российских регионов продлила нерабочие дни 16:28
Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих 16:27
Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной 16:25
В Россию назначен новый посол Индии 16:18
Игорь Илларионов назначен замглавы столичной полиции 16:14
Попова рассказала о сезонных подъемах заболеваемости коронавирусом 16:10
Путин призвал активнее развивать морскую авиацию 16:05
Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны 15:46
Попова: В России повторно заболевают коронавирусом около 0,25% 15:45
Транзит российского газа через Украину снизился на треть 15:42
Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 16:46
Рубрика: Общество

В ЕР предложили увеличить финансирование жилищной программы для инвалидов

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" предложили в два раза увеличить финансирование программы по обеспечению жильем инвалидов. Соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению бюджета в Госдуме.

В России запустят пилот по комплексной реабилитации детей-инвалидов

"Ожидаемая численность нуждающихся в жилье на 1 января 2022 года составит более 22 000 человек. Мы предлагаем дополнительно заложить на эти цели 1,3 млрд - в 2022 году, более 2 млрд - в 2023 и около 2,5 млрд - в 2024 году", - заявила вице-спикер Госдумы, глава комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Напомним, Владимир Путин поручил выполнить к 1 января 2025 года обязательства регионов по обеспечению жильем инвалидов, вставших в очередь до 2005 года.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Господдержка инвалидов Бюджет 2022-2024

Главное сегодня

Путин отметил попытки зарубежных коллег сломать стратегический паритет
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
Начались поставки российского газа в Молдавию по новому контракту
Всех отравившихся в египетском отеле российских туристов выписали
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей