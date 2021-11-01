В ЕР предложили увеличить финансирование жилищной программы для инвалидов

В "Единой России" предложили в два раза увеличить финансирование программы по обеспечению жильем инвалидов. Соответствующие поправки будут внесены ко второму чтению бюджета в Госдуме.

"Ожидаемая численность нуждающихся в жилье на 1 января 2022 года составит более 22 000 человек. Мы предлагаем дополнительно заложить на эти цели 1,3 млрд - в 2022 году, более 2 млрд - в 2023 и около 2,5 млрд - в 2024 году", - заявила вице-спикер Госдумы, глава комиссии ЕР по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Напомним, Владимир Путин поручил выполнить к 1 января 2025 года обязательства регионов по обеспечению жильем инвалидов, вставших в очередь до 2005 года.