В ЕР рекомендовали исключить из партии депутата Госдумы Марченко

Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против принятия бюджета. Президиум генсовета ЕР рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

"В нашем уставе закреплено, что депутат должен действовать в соответствии с решениями центральных органов партии. Открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения - придерживаться коллегиальной позиции", - пояснил решение комиссии ее ответственный секретарь, замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

Он напомнил, что по итогам заседания фракции "Единой России" 25 октября было принято решение о единогласной поддержке бюджета. Ревенко отметил, что Евгений Марченко не высказал возражений ни в устной, ни в письменной форме, а потом проголосовал против принятия бюджета на предстоящую "трехлетку". "После голосования он пояснил свои действия тем, что ему не дали возможности задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге", - сказал Ревенко и добавил, что Марченко заранее не уведомлял руководство фракции и Госдумы о своей инициативе.

Ревенко также подчеркнул, что у членов фракции всегда есть возможность внести поправки ко второму чтению, а не голосовать против документа, в котором заложены средства на реализацию народной программы "Единой России".