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01.11.2021 10:23
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили скидку на общественный транспорт для вакцинированных

Текст: Татьяна Замахина
Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны платить только полцены за проезд на общественном транспорте. Такую стимулирующую меру предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Обращение на эту тему он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Фото: РИА Новости
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Депутат уточнил, что скидкой граждане могут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения вакцинации. По его мнению, такая льгота станет материальным стимулом для десятков миллионов граждан. Кроме того, она, считает Власов, поможет снизить риск распространения заболевания в общественном транспорте.

Согласно статистике, полностью привиты двумя компонентами вакцины около 51 млн россиян, коллективный иммунитет составляет 46,8%.

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