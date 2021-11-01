В Киеве из-за COVID-19 введены строгие ограничения

В Киеве из-за COVID-19 введены самые строгие ограничения.

Теперь посещать места массового скопления людей могут только вакцинированные украинцы, либо те, у кого есть отрицательный ПЦР- тестом. Это касается заведений питания, гостиниц, учреждений социальной защиты, спортзалов, торгово-развлекательных центров. Ограничения распространяются и на общественный транспорт. Школы и вузы перешли на дистанционное обучение.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что "нет других вариантов" для того, чтобы "сохранить здоровье и жизнь людей, чтобы не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных".

Каждый день в столице Украины выявляют более тысячи инфицированных SARS-CoV-2, в сутки от вызванных COVID-19 осложнений умирают 30-50 пациентов, среди них немало молодых людей. Сейчас заняты 63 процента коек, пишет ТАСС.