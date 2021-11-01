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01.11.2021 21:45
Рубрика: В мире

В Киеве ввели жесткий карантин

Текст: Юрий Когалов

Жесткие ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели в украинской столице. Согласно принятым на прошлой неделе решениям, с понедельника для посещения торговых центров, ресторанов, спортзалов требуется сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Такие же условия придется соблюсти тем, кому понадобиться воспользоваться общественным транспортом.

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Однако, как передает strana.ua, мечты политиков укорить прививочную кампанию (в стране привиты лишь 18 процентов граждан) разбились о реальность. Из-за низкого уровня вакцинации заведения мгновенно опустели. В итоге бизнес стал закрывать глаза на отсутствие тестов и сертификатов. Точнее их просто не проверяют, чтобы не потерять клиента. Впрочем, могут просто спросить, привит ли человек, удовлетворившись простым "да" в ответ. Но даже там, где требуют предъявить сертификат, мало кто сканирует его, часто достаточно лишь его наличия.

Киевское метро с утра было практически пустое. Но затем народ осмелел, оказалось, что на входе редко проверяют те самые тесты и сертификаты. Правда, где-то открытым оставили лишь одну дверь, и людям пришлось тесниться, чтобы попасть в подземку. На этом фоне объявления о том, что станция работает с временными ограничениями во избежание скопления людей, звучат как издевательство, пишут киевляне в соцсетях. При этом многие обращают внимание, что в маршрутках никто не соблюдает новые требования, они отходят от остановок набитые битком, а многие пассажиры не носят масок.

Более ответственные киевляне пересели на такси и личный транспорт, что тут же сказалось на ситуации на дорогах, где образовались пробки.

Напомним, на Украине действует адаптивный подход к смягчению или усилению ограничительных мер, который предполагает деление страны на "красную", "оранжевую" "желтую" и "зеленую" зоны. С учетом Киева в "красной" зоне теперь 16 из 27 регионов.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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