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01.11.2021 12:58
Рубрика: В мире

В Китае раскритиковали полную версию доклада США о происхождении коронавируса

Текст: Константин Щепин ("Россия-Китай: события и комментарии")
"Ложь, повторенная тысячу раз, все-равно останется ложью", - так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на публикацию 29 октября рассекреченой полной версии доклада американских спецслужб о происхождении коронавируса нового типа.
Фото: EPA-EFE/WU HONG Фото: EPA-EFE/WU HONG
Фото: EPA-EFE/WU HONG

Документ не содержит громких нападок "а-ля Трамп" и опровергает информацию о том, что коронавирус был создан в лабораторных условиях как биологическое оружие. Однако в нем сохраняются формулировки, касающиеся того, что начало пандемии могла положить утечка из биолаборатории в китайском Ухане, а также утверждения, что "Пекин продолжает препятствовать расследованию, отказывается от разглашения информации и возлагает ответственность на другие страны, включая США". Такие обвинения крайне болезненны для КНР, которая рассчитывала закрыть все эти вопросы после опубликованных в марте 2021 результатов совместного расследования с ВОЗ на территории КНР. Тогда был сделан вывод о том, что лабораторная утечка вируса "крайне маловероятна".

Фото: Медиакорпорация Китая
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"Этот документ хоть и длинный, но лживый, и годится только на то, чтобы Буратино нос отрастить", - едко комментируют американский доклад центральные китайские СМИ. В Пекине рассматривают публикацию полной версии доклада как очередную попытку политизировать вопрос происхождения коронавируса. В связи с этим китайские медиа напоминают: "Недавно более 80 стран четко заявили о своей позиции против политизации процесса отслеживания источника коронавируса нового типа, поддержали выводы совместного исследования Китая и ВОЗ. Более 300 политических партий, организаций и аналитических центров из более чем 100 стран мира направили ВОЗ совместные заявления против политизации отслеживания инфекции".

Собственно, в нынешней ситуации нет никакой "информационной бомбы": это не первый и не десятый "коронавирусный выпад" США в адрес Китая, реакция КНР также оказалась вполне предсказуемой. Дальнейшее развитие ситуации тоже вполне прогнозируемо: в мире вновь заявят, что вопрос пандемии сильно политизируется и призовут Вашингтон не показывать пальцем на других, а разобраться в собственных проблемах. То, что международное сообщество думает о политике США в этом аспекте, показал еще августовский глобальный соцопрос, проведенный в крупнейших мировых соцсетях аналитическим центром CGTN. Тогда 80 процентов респондентов выразили уверенность в том, что вопрос происхождения инфекции сильно политизирован, 83,1 процента проголосовавших на китайском, английском, испанском, французском, арабском и русском языках посоветовали провести расследование по поиску источника COVID-19 на территории США.

В Вашингтоне глобальный настрой понимают: американские дипломаты не могли ожидать внезапного роста антикитайских настроений после публикации полной версии доклада, основные положения которого и без того были известны уже пару месяцев назад. Вопрос: зачем тогда было устраивать очередное публичное шоу? Наблюдатели полагают, что причины две. Во-первых, необходимо несколько "отвести внимание" от все чаще раздающихся требований провести расследование возможной утечки коронавируса в самих США или с американских биолабораторий по всему миру.

Во-вторых, показательна сама дата публикации полной версии доклада: за день до начала саммита "двадцатки" в Риме. Не исключено, что Вашингтон хотел вновь "подпортить" имидж КНР в преддверии одной из важнейших глобальных встреч в верхах. Наблюдатели отмечают, что такая практика в американской дипломатии не нова, и будет сохраняться долго. Еще в феврале 2020 года индийский комментатор Майтрэя Бхакал прозорливо писал: "Коронакризис пройдет, а Синофобия останется. Восход Китая будет одну за другой порождать на Западе волны зависти, которые будут провоцировать все новые раунды синофобской истерики. Эту болезнь будет куда труднее побороть, чем коронакризис".

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай Компании СМИ Медиакорпорация Китая Пандемия коронавируса COVID-19

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