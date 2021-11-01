В Колумбии началась вакцинация от коронавируса детей от трех лет

Программа вакцинации от коронавируса детей от 3 до 11 лет началась в Колумбии. Об этом сообщил президент южноамериканской республики Иван Дуке.

"С 31 октября мы начинаем вакцинацию от COVID-19 для девочек и мальчиков от 3 до 11 лет", - написал он на своей странице в Twitter. Президент подчеркнул, что для вакцинации детей будет использоваться китайский препарат Sinovac.

Одной из первых первую дозу вакцины получила Лусиана Руис, которая является дочкой колумбийского министра здравоохранения Фернандо Руиса. 8-летняя девочка пришла в больницу вместе с родителями. "Это было не больно. Приглашаю всех девочек и мальчиков на вакцинацию", - сказала она.

По последним данным, число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Колумбии превысило 5 млн человек, число летальных случаев - 127 281, полностью выздоровели - 4 845 554. Примерно 21 млн колумбийцев прошли полный курс вакцинации.