В Минске покажут лучшие фильмы уходящего года

В Минске стартует специальный кинопроект "Львы. Медведи. Пальмовые ветви". В белорусской столице представят лучшие фильмы Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В центре показа как обладатели желанных наград, так и фильмы, которые прошли отбор и были представлены во всех престижных секциях этих кинофорумов.

Четыре награды приехали в Россию с 74-го Каннского кинофестиваля в этом году. Гран-при удостоен фильм "Купе номер шесть" Юхо Куосманена совместного производства России, Финляндии, Эстонии, в котором главную роль исполнил российский актер Юрий Борисов, также фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки" в секции "Особый взгляд", "Петровы в гриппе" получил приз Высшей технической комиссии в Каннах в лице оператора Владислава Опельянца, режиссер Клим Тукаев с фильмом "Почтальон" выиграл конкурс Nespresso Talents, который проводится в рамках каннской фестивальной программы "Неделя критики". Киноэксперт, отборочный директор последних Минских международный кинофестивалей "Лiстапад" Игорь Сукманов представит каждую картину и обсудит ее со зрителями после просмотра.

Программа откроется фильмом из последнего Берлинале "Маленькая мама" от режиссера картины "Портрет девушки в огне" Селин Скьямма. Это проникновенная история о путешествии во времени, в которой восьмилетняя Нелли встречает свою маленькую маму Марион. "Это кино позволяет взрослому человеку поставить себя на место 8-летней девочки и представить себя в этих условиях со своими родителями".

5 ноября минчане смогут увидеть красочный анимационный фильм "Криптополис", лауреата Берлинского кинофестиваля, участника Московского международного кинофестиваля этого года. Критики назвали фильм "сюрреалистическим видением" о криптидах - мифических существах, таких как японский Баку и медуза Горгона. Главную героиню Лорен мучали ночные кошмары, пока однажды не явился таинственный Баку, который освободил ее от наваждений. Спустя годы Лорен решает посвятить свою жизнь спасению мифических существ, укрывая их в секретном заповеднике.

6 ноября покажут "Память" Апитчатпонга Вирасетакуна - одну из самых обсуждаемых картин 74-го Каннского кинофестиваля. Это кино - эксперимент не только для зрителя, но и для самого режиссера. Вирасетакун впервые перенес действие из родного Таиланда в загадочную Колумбию. Кроме того, он пригласил в проект знаменитую актрису - Тильду Суинтон.

Закроет показ картина "Все прошло хорошо". В фильме зрители увидят двух сестер (их сыграли Софи Марсо и Жеральдин Пайя), чей привычный уклад жизни переворачивается, когда их отец (его играет Андре Дюссолье) попадает в больницу.

По планам организаторов программа проекта "Львы. Медведи. Пальмовые ветви" будет регулярно обновляться, чтобы каждый месяц радовать минчан самыми интересными образцами фестивального кино.