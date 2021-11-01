В Минтруде рассказали, как купить ТСР по электронному сертификату

Купить техническое средство реабилитации по электронному сертификату граждане с инвалидностью сегодня смогут только в тех магазинах, которые принимают оплату по нему. Их перечень постоянно расширяется. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

Он пояснил, что все технические средства реабилитации, доступные по электронному сертификату, и магазины, которые их продают, собраны в электронном каталоге Фонда социального страхования.

Так, подав заявку на госуслугах на приобретение технического средства реабилитации с помощью электронного сертификата, граждане с инвалидностью получат сообщение о формировании документа. Затем они смогут войти в электронный каталог, выбрать нужное изделие и увидеть все доступные им точки продаж, обозначенные на интерактивной карте.

Вовченко напомнил, что электронный сертификат привязан к банковской карте "Мир", а к нему прикреплена сумма, которую можно потратить. Списание средств произойдет как при оплате банковской картой в момент совершения покупки. Если стоимость изделия будет выше, гражданин вправе часть покупки доплатить из собственных средств.

В Фонде социального страхования обратили внимание, что электронный каталог на технические средства реабилитации только формируется, пока в нем нет протезно-ортопедических изделий, но они появятся в следующем году.

"По всем остальным изделиям у нас есть продукция и с ней уже можно ознакомиться", - рассказали в ведомстве.

Между тем, электронный сертификат - это один из способов приобретения технических средств реабилитации. Граждане с инвалидностью по-прежнему могут забрать их в натуральном виде или купить самостоятельно, а потом получить компенсацию.