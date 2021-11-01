В нигерийском Лагосе обрушилось 21-этажное здание

В престижном районе крупнейшего города Нигерии Лагосе в понедельник обрушилось 21-этажное здание. Как передает CNN, строительство дома с элитными квартирами еще не было завершено, поэтому в нем никто не проживал.

Однако в ловушке под завалами оказались как минимум 50 рабочих, а также владелец здания. Ведутся поисково-спасательные работы.

По словам жителей соседних домов, они подумали, что произошло землетрясение, когда обрушилась высотка. На попавших в соцсети фото видны бетонные плиты, сложенные в огромную груду обломков.

Many people feared dead in the Ikoyi area of the capital Lagos pic.twitter.com/mTktW01sS3 — RT (@RT_com) November 1, 2021