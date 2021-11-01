В новом КоАП предусмотрены штрафы для нарушителей ночной тишины

Согласно проекту, за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 07:00, в том числе в жилых помещениях, будут предусмотрены предупреждение или штраф от одной до двух тысяч рублей.
"Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", - сказала Рукавишникова РИА Новости.
По словам сенатора, чтобы установить факт нарушения тишины и покоя, не потребуется специальных технических средств и измерений уровня децибел.
"Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию", - объяснила она.
В проекте нового КоАП есть перечень ситуаций, в которых шум в ночные часы все же допускается. Например, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, неотложные работы, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, которые разрешены органами госвласти или органами местного самоуправления.