В новом КоАП предусмотрены штрафы для нарушителей ночной тишины

Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая готовится к внесению в Госдуму, предусматривает штраф для тех, кто нарушает тишину и покой граждан ночью. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Согласно проекту, за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 07:00, в том числе в жилых помещениях, будут предусмотрены предупреждение или штраф от одной до двух тысяч рублей.

"Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", - сказала Рукавишникова РИА Новости​​​.

По словам сенатора, чтобы установить факт нарушения тишины и покоя, не потребуется специальных технических средств и измерений уровня децибел.

"Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию", - объяснила она.

В проекте нового КоАП есть перечень ситуаций, в которых шум в ночные часы все же допускается. Например, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, неотложные работы, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, которые разрешены органами госвласти или органами местного самоуправления.