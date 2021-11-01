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01.11.2021 11:18
Рубрика: Власть

В новом КоАП предусмотрены штрафы для нарушителей ночной тишины

Текст: Дмитрий Гончарук
Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая готовится к внесению в Госдуму, предусматривает штраф для тех, кто нарушает тишину и покой граждан ночью. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно проекту, за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 07:00, в том числе в жилых помещениях, будут предусмотрены предупреждение или штраф от одной до двух тысяч рублей.

Фото: Александр Корольков
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"Штрафы по статье предусмотрены небольшие, но бытовых дебоширов они способны остановить", - сказала Рукавишникова РИА Новости​​​.

По словам сенатора, чтобы установить факт нарушения тишины и покоя, не потребуется специальных технических средств и измерений уровня децибел.

"Достаточно того, что соседи громко что-то празднуют после установленного часа, слушают музыку на полной громкости, либо кто-то затеял ночной ремонт. Универсальным рецептом от всех подобных действий предполагается сделать звонок в полицию", - объяснила она.

В проекте нового КоАП есть перечень ситуаций, в которых шум в ночные часы все же допускается. Например, это аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, неотложные работы, действия, совершаемые при отправлении религиозных культов, а также зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, которые разрешены органами госвласти или органами местного самоуправления.

Власть Право Административное право Законодательная власть Совет Федерации Административное законодательство

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