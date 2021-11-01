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01.11.2021 12:46
Рубрика: Общество

В России нашли около десятка вариантов штамма "дельта"

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На территории России к этому моменту циркулируют до 10 сублиний штамма коронавируса "дельта", рассказал глава ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Во время выступления на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ Акимкин сообщил, что сейчас, кроме "основного базисного варианта" штамма "дельта", в стране зафиксированы еще до десяти сублиний. Всего в международной базе уже фигурируют около 40 разновидностей этого штамма.

Как отметил Акимкин, вариант "дельта" был завезен в Россию и вытеснил другие штаммы. Его сублинии пока не имеют широкого распространения по территории страны.

Также он опроверг слухи о том, что новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", способен вызывать более тяжелое течение заболевания и устойчив к воздействию антител. По словам Акимкина, убедительных доказательства "различия рисков госпитализации или смертности между выявленным новым генвариантом и базовой линией" пока не предоставлены.

"Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет", -  цитирует специалиста ТАСС.

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