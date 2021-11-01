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01.11.2021 20:13
Рубрика: Экономика

В "Совете рынка" объяснили, кому повысят штрафы за долги за электричество

Текст: Сергей Тихонов
Предложение повысить в два раза штрафы по долгам за электроэнергию касаются злостных нарушителей платежной дисциплины из числа, так называемых, неотключаемых потребителей, сообщили "РГ" в некоммерческом партнерстве "Совет Рынка", подчеркнув, что к платежной дисциплине населения предлагаемые меры никакого отношения не имеют.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

К неотключаемым потребителям электроэнергии относятся государственные органы, медицинские и образовательные учреждения, объекты связи и предприятия, отключение которых от электричества может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Для таких должников, сейчас предусмотрена ответственность для юридических лиц - штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, а для должностных лиц - в виде административного штрафа в размере от сорока тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификации на срок от двух до трех лет. Но на практике, в 14% случаев неуплаты практикуется замена штрафов на предупреждения. Сами суммы штрафов не всегда останавливают злостных неплательщиков. А такая эффективная мера наказания, как дисквалификация виновных должностных лиц почти не применяется, даже несмотря на систематичность нарушений, пояснили в "Совете рынка".

"Совет рынка" предлагает исключить возможность замены штрафа на предупреждение, а также скорректировать саму статью кодекса об административных правонарушениях (КоАП), ужесточив наказание за повторные нарушения. Ввести безусловную дисквалификацию должностного лица в случае повторного в течение года нарушения, а также наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

В Минэнерго "РГ" сообщили, что итоговая позиция ведомства будет сформирована после проведения всесторонней оценки предложений "Совета рынка".

На оптовом рынке электроэнергии главными неплательщиками являются регионы Северного Кавказа. Среди групп потребителей в не лучшую сторону выделяются предприятия ЖКХ.

Общая сумма просроченной задолженности за потребленную электроэнергию по итогам 8 месяцев 2021 года на оптовом рынке составляет 84,7 млрд рублей, на розничных рынках - 212,2 млрд рублей.

Экономика Отрасли Энергетика

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