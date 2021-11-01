Владимир Путин выступил на саммите "двадцатки"

В выходные президент России в режиме видеоконференции принял участие в саммите "Группы двадцати". Владимир Путин призвал взаимно признать сертификаты вакцинации, выработать механизмы оперативного обновления вакцин из-за мутаций коронавируса, предостерег "двадцатку" от риска высокой глобальной инфляции и заявил, что бюджет России будет профицитным. Кроме того, он предложил G20 стать лидером в формировании справедливых правил решения климатических проблем.

Заседания продолжались два дня, субботу и воскресенье. Темой первой встречи стала "Мировая экономика и глобальное здравоохранение". Позиция России во многом совпадает с тем, что прозвучало на саммите, заявил Путин. В прошлом году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, власти многих стран решили значительно увеличить бюджетные дефициты. Во многом это позволило запустить восстановление глобальной экономики. Но такие экстраординарные меры должны быть ограничены во времени. В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, бизнеса и здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4 процентов ВВП, что позволило восстановить рынок труда. А в этом году РФ нормализовала макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным.

По странам "двадцатки" ситуация иная. В 2020 году дефицит бюджета в среднем вырос до 11,2 процента и в этом году остается на уровне 8,7 процента. И 40 процентов дефицита бюджетов всех стран G20 за 2020-2021 годы придется на США. Избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью и ростом цен. Сохранение таких бюджетных дефицитов создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, настраивать экономические приоритеты на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан, считает Путин.

Доступ к вакцинам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны, отметил российский лидер. В том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и сертификатов. Путин призвал ВОЗ ускорить процесс оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов и предложил поручить минздравам проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании вакцинных сертификатов.

По мнению экспертов, коронавирус еще долго будет опасен, он продолжает мутировать, и нужно выработать механизмы системного, оперативного обновления вакцин, считает президент РФ. Россия первой зарегистрировала вакцину против COVID-19 - "Спутник V". Сейчас она одобрена в 70 странах с общим населением свыше четырех миллиардов человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность, заметил он. А однокомпонентный препарат "Спутник Лайт" может использоваться и для повышения эффективности других вакцин, полагает российский лидер. "Мы с коллегами из европейских стран работаем на этот счет, и мы предлагаем его нашим партнерам", - сообщил он. Путин также заявил о недопустимости шагов, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, и высказался по энергетике: устойчивость глобальных энергорынков зависит от ответственных действий всех участников на основе учета долговременных интересов каждой из сторон. В обсуждении ситуации нужно руководствоваться только экономическими соображениями.

Второй день лидеры посвятили борьбе с изменением климата. В России среднегодовая температура растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза - за 10 лет увеличилась почти на полградуса, а в Арктике скорость потепления еще выше. Поэтому естественно, что наша страна "активно и инициативно" участвует в усилиях по сохранению климата, заметил президент, подчеркнув, что выполняются все обязательства. Хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика: доля энергии от практически безуглеродных источников превышает 40 процентов, а с учетом природного газа составляет 86 процентов - один из лучших показателей в мире.

По оценке международных экспертов, Россия - в числе лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7 процента - больше, чем в мире в целом и в странах "семерки", сравнил Путин. Новая программа повышения энергоэффективности на период до 2035 года поможет обеспечить углеродную нейтральность нашей страны не позднее 2060 года. Президент считает решаемой задачу сделать так, чтобы в ближайшие три десятилетия накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов был бы меньше, чем в странах ЕС. Но нужно объективно учитывать углеродный след разных видов генерации: так, у солнечной энергетики он в четыре раза выше атомной.

В России среднегодовая температура растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза

Путин призвал мировое сообщество сосредоточиться на поддержке наиболее результативных экологических проектов. Эксперты могли бы составить их рейтинг по степени отдачи с точки зрения снижения объема парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар, предложил он.

Вошедшие в рейтинг проекты по сохранению лесов могут оказаться более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику, не исключил российский лидер. Для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно, убежден он. Нужно наращивать поглощение парниковых газов, и здесь у России, как и ряда других стран, - колоссальные возможности. Климатические проекты в нашей стране открывают новые перспективы для международной кооперации на многие десятки лет вперед.

"Двадцатке" нужно быть лидером в формировании единых, справедливых и прозрачных правил климатического регулирования, считает Путин. Они должны основываться на взаимно признанных моделях учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов. А главное - надо подходить к вопросам борьбы с изменениями климата в тесной увязке с шагами по обеспечению роста экономики и благосостояния людей.