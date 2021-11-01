Военная миссия связи и информбюро НАТО прекратили работу в Москве

Военная миссия связи и информационное бюро НАТО прекратили работу в Москве. Это ответ Москвы на отзыв аккредитации у восьми сотрудников постпредства России при Североатлантическом альянсе. С 1 ноября также сокращена общая численность состава дипмиссии до 10 человек. "Никакого объяснения причин представлено не было", - отметили в МИД РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отзыв аккредитации у сотрудников российской миссии не связан с каким-либо происшествием.

Ранее численность российского диппредставительства в Брюсселе уже дважды сокращалась натовцами - в 2015 и 2018 годах. Кроме того, заморожены контакты по военной линии.

"Все эти действия подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности они не заинтересованы", - прокомментировали происходящее в российском внешнеполитическом ведомстве (цитата по РИА Новости).