Врач-диетолог назвала плюсы и минусы питания веганов

Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о плюсах и минусах питания веганов - тех, кто полностью отказался от животных продуктов. В частности, эксперт опровергла миф о том, что придерживаясь веганской диеты можно похудеть.

По словам Денисенко, те, кто решает отказаться от мяса, могут не потерять вес, а даже набрать его. "Попытки получить привычную сытость из еды приводят к тому, что мясо заменяется макаронами и хлебом в больших количествах", - уточнила медик в интервью KP.RU.

Она рассказала, что с переходом только на растительную пищу в кишечнике человека появляются бактерии-сапрофиты, которые учатся давать организму аналог животных белков. Если мясоед зависит от поступления белка вместе с едой, то веган полагается на состояние именно микрофлоры в кишечнике. Однако, по словам Людмилы Денисенко, нельзя сказать, что из-за этого веганы становятся здоровее всех остальных. "Все зависит от исходного состояния организма", - подчеркнула она, добавив, что дети-веганы однозначно болеют чаще, поскольку недополучают необходимые минералы и витамины, которые лучше усваиваются из животных продуктов.

Медик подтвердила, что благодаря обилию растительной пищи у веганов реже наблюдается рак кишечника. Однако это обстоятельно не гарантирует защиту от других видов рака. Например, по данным Денисенко, у веганов чаще бывает рак желудка на фоне гастритов, так как растительная пища не содержит буферных белков, нейтрализующих воздействие кислот на слизистую.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал, как быстро похудеть без удара по организму. Он рекомендовал воспользоваться так называемой кето-диетой. Речь идет о режиме питания с высоким содержанием жиров и обязательным присутствием достаточного количества белков.