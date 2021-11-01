Врач Людмила Лапа назвала главную ошибку при лечении COVID-19

Самолечение при COVID-19 - это катастрофа, а очень серьезные осложнения бывают даже после легкой формы болезни. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач Людмила Лапа. Она отметила, что многие россияне слишком поздно обращаются за медицинской помощью. Например, человек лечится дома неделю, но улучшения не наблюдается. Процесс хронизируется, иммунитет слабеет, интоксикация становится все больше.

"Иногда люди болеют дней 10, и только потом вызывают врача, когда уже кризис. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая", - подчеркивает специалист.

Лапа привела еще один пример из своей практики: приходит пациент и говорит: "У меня коронавирусная инфекция, месяц сижу дома, принимаю только противовирусные препараты".

Постковидный синдром в данном случае может длиться не один месяц. "И голова болит постоянно, и почки у многих травмированы, и суставы поражены. Это последствия недолеченного ковида", - объяснила врач.