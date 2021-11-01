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01.11.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Вступили в силу рекомендации Банка России по поддержке заемщиков

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Цб рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам идти навстречу гражданам и представителям малого и среднего бизнеса, которые обратятся за реструктуризацией кредитов с 1 ноября по 31 декабря 2021 года.

Об этом говорится в информационном письме регулятора за подписью первого зампреда Банка России Сергея Швецова. Эксперты ожидают роста спроса на реструктуризацию в первую очередь со стороны граждан, отмечая, что более 80% заемщиков благодаря программе возвращаются в график платежей. Но она несет определенные риски, отметили собеседники "РГ".

Фото: Владимир Матыцин/ТАСС
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Реструктуризацию ссуд могут проводить банки, МФО и кредитные кооперативы. В рамках этих программ заемщик может получить отсрочку платежей или увеличение срока займа, чтобы снизить ежемесячные отчисления кредитору. Это позволяет клиенту вернуться в график погашения ссуды.

Как уточняется в письме, банкам, МФО и кооперативам рекомендуется удовлетворять заявления граждан об изменении условий договора кредита (займа), если доход клиентов снизился до уровня, который не позволяет исполнять обязательства по ссуде или если у заемщиков и членов его семьи диагностирован коронавирус. Регулятор просит банки и других участников финрынка не применять к таким клиентам штрафы и неустойки за просрочки по ссудам. Аналогичные меры вводятся и в отношении компаний МСП.

Старший директор отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Руслан Коршунов уверен, что в первую очередь программа будет востребована гражданами, у многих из которых нет финансовой подушки, которая позволит обслуживать кредит на фоне падения доходов.

В банках и МФО с этим согласны. "По итогам 2020 года мы получили около 1 тысячи обращений граждан по предоставлению реструктуризации", - указала гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Согласно статистике ЦБ в марте 2020 - сентябре 2021 года банки получили 3,927 млн обращений граждан о реструктуризации против 214,8 тыс. запросов со стороны малого и среднего бизнеса, уточнила директор дирекции поддержки массовых продуктов Банка "Санкт-Петербург" Наталья Гончаренко.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

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