Вышел первый трейлер спин-оффа "Мандалорца" про Бобу Фетта

Disney показала постер и первый трейлер (выглядит он отлично) определенно одной из самых ожидаемых жанровых сериальных премьер - "сольного" сериала про Бобу Фетта.

Напомним, брутальный охотник за головами триумфально появился во втором сезоне "Мандалорца", и там же к тотальному ликованию поклонников был анонсирован данный спин-офф.

Темуэра Моррисон в своей роли, естественно, вернулся. Тогда как Минг-На Вен вновь сыграла Феннек Шанд.

Детали сюжета сериала, названного "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett), пока не уточнены. Но зачин ясен - Боба захватил дворец слизняка Джаббы Хатта на Татуине и, соответственно, теперь в большом авторитете, подмял под себя его преступный синдикат.

Создатели - Джон Фавро, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Дэйв Филони.

Премьеры ждать осталось сравнительно недолго - до 29 декабря. В сезоне - восемь эпизодов.

Третий сезон "Мандалорца" - в следующем году.