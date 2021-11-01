Вышел первый трейлер спин-оффа "Мандалорца" про Бобу Фетта

Disney показала постер и первый трейлер (выглядит он отлично) определенно одной из самых ожидаемых жанровых сериальных премьер - "сольного" сериала про Бобу Фетта.
Напомним, брутальный охотник за головами триумфально появился во втором сезоне "Мандалорца", и там же к тотальному ликованию поклонников был анонсирован данный спин-офф.
Темуэра Моррисон в своей роли, естественно, вернулся. Тогда как Минг-На Вен вновь сыграла Феннек Шанд.
Детали сюжета сериала, названного "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett), пока не уточнены. Но зачин ясен - Боба захватил дворец слизняка Джаббы Хатта на Татуине и, соответственно, теперь в большом авторитете, подмял под себя его преступный синдикат.
Создатели - Джон Фавро, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Дэйв Филони.
Премьеры ждать осталось сравнительно недолго - до 29 декабря. В сезоне - восемь эпизодов.
Третий сезон "Мандалорца" - в следующем году.