Фото: начались съемки третьего сезона "Мандалорца"

Съёмки долгожданного третьего сезона сериала "Мандалорец" наконец-то стартовали, передаёт издание Fandom, публикуя в Twitter фотографию Педро Паскаля с площадки.

Предполагалось, что они должны были начаться ещё в апреле (потом - в июле), однако позже отложены.

Премьера намечена на следующий год. Ранее сообщалось, что третий сезон станет предпоследним: вселенная будет развиваться за счёт многочисленных спин-оффов.