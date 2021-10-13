Новости

Netflix показал промо мини-сериала "Колин в черном и белом" 18:20
Опубликован новый постер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом 17:27
Умер основатель культовой ирландской группы The Chieftains Пэдди Молони 16:32
Трейлер перезапуска "Один дома" собирает огромное количество дизлайков 16:32
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Ведьма: Возрождение" 16:09

Фото: начались съемки третьего сезона "Мандалорца"

Новости
    13.10.2021, 17:45
Текст:   Козьма Лоханкин

Съёмки долгожданного третьего сезона сериала "Мандалорец" наконец-то стартовали, передаёт издание Fandom, публикуя в Twitter фотографию Педро Паскаля с площадки.

Фото: Twitter/ The Witcher
Опубликован новый постер второго сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом

Предполагалось, что они должны были начаться ещё в апреле (потом - в июле), однако позже отложены.

Премьера намечена на следующий год. Ранее сообщалось, что третий сезон станет предпоследним: вселенная будет развиваться за счёт многочисленных спин-оффов.

Новости

Появился трейлер фильма Алексея Чадова "Своя война" 15:22
Актер из "Бесстыжих" Рикарло Флэнеган умер в 40 лет от COVID 15:07
Фронтмен группы "Мертвий Пiвень" Михаил Барбара умер в 49 лет 14:50
Педро Паскаля в образе Джоэла из The Last of Us запечатлели на фото 14:35
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Звезды "Викингов" и "Сверхъестественного" сыграют в фильме с Болдуином 13:25
Опубликован трейлер мини-сериала "Психиатр по соседству" 10:43
Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным за всю историю Netflix 10:16
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Сергей Лупильцев 14:06
Вышел трейлер сериала "Везет" со звездным актерским составом 12.10.2021
Появился трейлер четвертого сезона "Звездный путь: Дискавери" 11.10.2021
⧣ фантастика
Фото: Instagram/ bosslogic
Уилла Поултера показали в образе персонажа Marvel Адама Уорлока 12.10.2021
Вышел новый трейлер "Вечных" Marvel на русском языке 12.10.2021
Уилл Поултер присоединился к касту фильма "Стражи Галактики 3" 12.10.2021