Фото: начались съемки третьего сезона "Мандалорца"

Съёмки долгожданного третьего сезона сериала "Мандалорец" наконец-то стартовали, передаёт издание Fandom, публикуя в Twitter фотографию Педро Паскаля с площадки.
Предполагалось, что они должны были начаться ещё в апреле (потом - в июле), однако позже отложены.
Премьера намечена на следующий год. Ранее сообщалось, что третий сезон станет предпоследним: вселенная будет развиваться за счёт многочисленных спин-оффов.
'The Mandalorian' S3 is now filming 🎥— Fandom (@getFANDOM) October 12, 2021
(via @TheCarlWeathers) pic.twitter.com/gqtTWGcnNc