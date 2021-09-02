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Disney закрывает сериал "Мандалорец"

Новости
    02.09.2021, 20:55
Текст:   Олег Усков

Четвертый сезона сериала Disney во вселенной "Звездных войн" "Мандалорец", немедленно стяжавший славу и огромную фэн-базу, станет для шоу условно финальным.

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Вышел трейлер сериала по фэнтезийному циклу "Колесо времени"

Об этом сообщает WGTC со ссылкой на журналиста, пишущего для официального сайта Star Wars.

По имеющейся информации, текущая сюжетная арка героя Педро Паскаля закончится, а затем… продолжится с теми же персонажами, но под другим названием - более соответствующим "новому масштабу". Без уточнений деталей грядущих перемен. 

При этом издание напоминает, что ранее появились слухи о якобы закрытии "Мандалорца" после третьего сезона. И действительности они, конечно, не соответствуют. 

Премьера третьего сезона должна состояться в конце 2022-го. А перед тем, в декабре, выйдет спин-офф шоу - "Книга Бобы Фетта".

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