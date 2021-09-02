Disney закрывает сериал "Мандалорец"

Четвертый сезона сериала Disney во вселенной "Звездных войн" "Мандалорец", немедленно стяжавший славу и огромную фэн-базу, станет для шоу условно финальным.

Об этом сообщает WGTC со ссылкой на журналиста, пишущего для официального сайта Star Wars.

По имеющейся информации, текущая сюжетная арка героя Педро Паскаля закончится, а затем… продолжится с теми же персонажами, но под другим названием - более соответствующим "новому масштабу". Без уточнений деталей грядущих перемен.

При этом издание напоминает, что ранее появились слухи о якобы закрытии "Мандалорца" после третьего сезона. И действительности они, конечно, не соответствуют.

Премьера третьего сезона должна состояться в конце 2022-го. А перед тем, в декабре, выйдет спин-офф шоу - "Книга Бобы Фетта".