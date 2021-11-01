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Вышел тизер третьего сезона экзистенциальной рэп-драмедии "Атланта"

Новости
    01.11.2021, 15:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Некоторые из нас, похоже, все-таки хорошо себя вели, что и было вознаграждено: на YouTube доступен промо-тизер третьего сезона великолепного шоу "Атланта", одного из самых удивляющих сериалов последних лет.

Фото: youtube.com/ IGN
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Напомним, по центру сериала размещены местечковые рэперы, то и дело погрязающие в разного рода нестандартных ситуациях - от бытовых и криминальных, до глубоко экзистенциальных и сюрреалистических. Создатель "Атланты" (режиссер, сценарист, исполнитель главной роли) - прекрасный Дональд Гловер.

Первый сезон вышел в 2016 году, второй - через два года. Через некоторое время было объявлено, на волне шквала положительных отзывов, что сериал продлен дуплетом на третий-четвертый, но процессы по разным причинам мучительно затянулись.

Премьера нового сезона обещана на 2022 год.

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