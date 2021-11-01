Вышел тизер третьего сезона экзистенциальной рэп-драмедии "Атланта"

Некоторые из нас, похоже, все-таки хорошо себя вели, что и было вознаграждено: на YouTube доступен промо-тизер третьего сезона великолепного шоу "Атланта", одного из самых удивляющих сериалов последних лет.

Напомним, по центру сериала размещены местечковые рэперы, то и дело погрязающие в разного рода нестандартных ситуациях - от бытовых и криминальных, до глубоко экзистенциальных и сюрреалистических. Создатель "Атланты" (режиссер, сценарист, исполнитель главной роли) - прекрасный Дональд Гловер.

Первый сезон вышел в 2016 году, второй - через два года. Через некоторое время было объявлено, на волне шквала положительных отзывов, что сериал продлен дуплетом на третий-четвертый, но процессы по разным причинам мучительно затянулись.

Премьера нового сезона обещана на 2022 год.