WhatsApp "отключили" на некоторых смартфонах

С первого ноября мессенджер WhatsApp не поддерживает работу на устаревших смартфонах, которые работают под управлением операционных систем Android 4.0.4, iOS 9 и более старых версий.

Пользователям рекомендуется сменить устройство, на котором работает Android 4.1 / iOS 10, или хотя бы сохранить историю чатов, пока это возможно (после прекращения поддержки эта опция может стать недоступной).

Отсутствие поддержки не обязательно означает, что приложение перестанет работать, однако пользователи не смогут устанавливать обновления и исправления, что может привести к сбоям или ошибкам в работе WhatsApp.

Поддержка мессенджера прекратится на нескольких десятках моделей смартфонов, включая iPhone 4s и ряд других.