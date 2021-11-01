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WhatsApp "отключили" на некоторых смартфонах

Текст:   Антон Благовещенский
01.11.2021,  
10:38
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

С первого ноября мессенджер WhatsApp не поддерживает работу на устаревших смартфонах, которые работают под управлением операционных систем Android 4.0.4, iOS 9 и более старых версий.

Пользователям рекомендуется сменить устройство, на котором работает Android 4.1 / iOS 10, или хотя бы сохранить историю чатов, пока это возможно (после прекращения поддержки эта опция может стать недоступной).

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Отсутствие поддержки не обязательно означает, что приложение перестанет работать, однако пользователи не смогут устанавливать обновления и исправления, что может привести к сбоям или ошибкам в работе WhatsApp.

Поддержка мессенджера прекратится на нескольких десятках моделей смартфонов, включая iPhone 4s и ряд других.

WhatsApp
Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости
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