Windows 11 стала доступна массово. Как ее установить

Корпорация Microsoft начала массовое развертывание Windows 11, сделав новую платформу доступной еще большему числу людей. Разработчики используют собственную модель машинного обучения, чтобы расширять перечень совместимых устройств, пишет Bleeping Computer.

Есть два способа установить Windows 11, дает советы MS Power User. Во-первых, часть пользователей может проверить доступность новой операционки через стандартный "Центр обновлений" в Windows 11. Те, у кого этот метод не сработал, должны воспользоваться инструментом под названием "Помощник по установке Windows 11" с официального сайта Microsoft.

В описании к утилите говорится, что на ПК должна быть установлена лицензионная Windows 10 версии 2004 или более поздней, компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям и иметь минимум 9 Гб свободного места на диске.

Официальный релиз Windows 11 состоялся 5 октября. Новая платформа получила переработанный визуальный интерфейс, поддержку приложений для Android и другие полезные опции.