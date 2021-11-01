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Рубрика: Общество

На школьный этап Всероссийской олимпиады школьников подано рекордное число заявок

Текст: Мария Агранович
Завершился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) - самого массового мероприятия для школьников: по числу участников олимпиада в лидерах не только в России, но и во всем мире.
Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Мария Набиркина

До 1 ноября во всех регионах России должны начаться муниципальные этапы, а закончиться - не позднее 25 декабря. Региональный этап идет до 1 марта, заключительный - до 30 июня (не позднее этого дня должен быть издан приказ о победителях).

Интеллектуальный баттл по 24 общеобразовательным предметам - возможность не только как следует "прокачать" знания и потренироваться в нестандартных подходах к решению задач.

Призеры и победители Всероссийской олимпиады получат дипломы, которые действуют в течение четырех лет. Главная льгота для этих ребят - поступление в профильные вузы или на профильные направления без экзаменов. Профильные ЕГЭ можно не сдавать: достаточно написать базовую математику и перешагнуть порог по русскому.

Фото: iStock
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- Только что завершился школьный этап Олимпиады: интерес ребят колоссальный, - рассказали "РГ" в Минпросвещения. - Этот год поставил рекорд - заявок на 110 тысяч больше, чем было в прошлом году.

ВСОШ берет начало еще в 30-х годах прошлого века - тогда она называлась Всесоюзная олимпиада.

- Главное в олимпиаде - не просто победа. Это мотивация, соревновательный азарт, - говорит куратор ВСОШ по информатике, директор Центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Всероссийские олимпиады проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, всероссийский финал.

- Такая многоуровневая система отбора отличает нас от других стран, где есть подобные соревнования, - рассказывает Малеев. - Например, в Германии национальная олимпиада проходит всего в два этапа. Мы же стараемся тщательно отобрать лучших даже в самых маленьких городах и селах, дотянуться до каждого.

Самые популярные предметы у школьников, решивших участвовать в олимпиаде, - математика и русский язык. В прошлом году на каждый из этих предметов зарегистрировалось более двух миллионов ребят, но на математику все же чуть больше. На третьем месте - английский язык - один миллион 216 с лишним тысяч заявок.

Кстати, в этом году обновлен порядок проведения ВСОШ. Уточнены правила и требования. Так, например, теперь на региональном и заключительном этапах задания выполняются в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Устные ответы тоже записываются. Письменные работы проверяются не менее чем двумя членами жюри, устные - тоже. При проведении ВСОШ могут присутствовать общественные наблюдатели, представители Минпросвещения, Рособрнадзора и даже СМИ.

Интересно, что участниками олимпиад могут стать не только обычные школьники, но и дети, которые находятся на семейном обучении. А еще впервые в порядок включены нормы, определяющие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья. Например, на олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребенку-инвалиду занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки.

Открыта регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов "Я - профессионал"

В каждом регионе свои даты проведения олимпиады для каждого предмета. Так, по словам Малеева, олимпиада по информатике в Московской области пройдет 28 ноября, а в Москве - 19 декабря.

Важно, что все задания олимпиады, какими бы необычными они не казались, опираются на школьную программу, по всем предметам.

- Мы не должны требовать знаний, выходящих за эти рамки, - подчеркнул Малеев. - Но при этом, например, в информатике мы стараемся привлекать в качестве жюри и авторов заданий не только людей из сферы образования, но и профессиональных разработчиков, специалистов ведущих ИТ-компаний. Так олимпиада становится интереснее и реальнее. Вообще, суть Всероссийской олимпиады школьников - не столько проверить знание каких-то данных, но посмотреть, как ребята справляются творчески: придумывают необычные ходы, новую логику, словом, находят в заданиях изюминку.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Рособрнадзор

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