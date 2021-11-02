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Рубрика: В мире

Американские тюрьмы столкнулись с острой нехваткой персонала

Текст: Максим Макарычев
Тюрьмы в США сталкиваются с острой нехваткой персонала по причине увольнения большого количества офицеров из-за COVID-19. Пандемия и ее влияние на рынок труда привели к кризису во многих американских исправительных учреждениях. Сотрудник одного из таких учреждений рассказал в палате представителей штата Джорджия, насколько "ужасными" стали условия труда.

По его словам, до пандемии семь офицеров контролировали примерно 1200 заключенных. Недавно ему поручили самостоятельно присматривать за 400 заключенными. Для оказания медицинской помощи не хватает медсестер. "Все сотрудники презирают работу в тюрьме", - сказал офицер, который не назвал своего имени, опасаясь мести начальства.

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Как сообщает ABC News, нехватка персонала уже давно является проблемой для тюремных ведомств в США, учитывая низкую заработную плату и тяжелый труд. Но пандемия привела к кризису во многих исправительных учреждениях. Офицеры уходят на пенсию и увольняются в массовом порядке. В некоторых тюрьмах заключенных стало больше, что усугубило проблему.

Профессор Мичиганского университета Бетси Стивенсон заявила, что у тех, кто работает в тюрьмах, риск заразиться коронавирусом выше. "Когда работа становится более рискованной, становится труднее привлекать сотрудников", - сказала эксперт.

Профсоюзы, представляющие интересы тюремных служащих в ряде штатов, включая Массачусетс и Калифорнию, заявляют, что обязательная вакцинация еще больше усугубит ситуацию. "Есть десятки причин уйти и очень мало причин остаться", - сказал Брайан Доу, национальный директор One Voice United, некоммерческой организации, поддерживающей сотрудников исправительных учреждений.

Фото: AFP/JEFF KOWALSKY
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В некоторых тюрьмах Джорджии не хватает почти 70 процентов персонала. В Техасе охранники работают по 16 часов в сутки. Флорида временно закрыла три тюрьмы из-за нехватки персонала, а количество вакансий за последний год почти удвоилось.

А в федеральных тюрьмах по всей стране охранники пикетируют перед своими учреждениями из-за нехватки кадров, в то время как многих сотрудников исправительных учреждений - от тюремных учителей до стоматологов - привлекают, чтобы они дополнительно работали охранниками.

Некоторые заключенные жалуются, что они не могут посещать уроки, участвовать в сеансах групповой терапии, тренироваться или принимать душ.

Как пишет Associated Press, американские работодатели, от строительных компаний до ресторанов, в последние месяцы испытывают трудности с наймом и удержанием сотрудников в штате. Согласно новым данным Бюро статистики труда США, почти три процента американских рабочих, или 4,3 миллиона человек, уволились в августе 2021 года.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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