Apple может добавить функцию обнаружения ДТП в свои устройства

Apple планирует добавить функцию обнаружения ДТП в Apple Watch и iPhone. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.
В частности, умные часы от "яблочной" компании уже сейчас умеют определять падения и автоматически вызывать экстренные службы, если пользователь не реагирует на уведомление. Также в этом году компания добавила специальную функцию, которая оценивает устойчивость при ходьбе.
Как пишет источник, компания пока не определилась с датой выхода этой функции.