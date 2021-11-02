Apple может добавить функцию обнаружения ДТП в свои устройства

В частности, умные часы от "яблочной" компании уже сейчас умеют определять падения и автоматически вызывать экстренные службы, если пользователь не реагирует на уведомление. Также в этом году компания добавила специальную функцию, которая оценивает устойчивость при ходьбе.

Как пишет источник, компания пока не определилась с датой выхода этой функции.