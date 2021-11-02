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Apple может добавить функцию обнаружения ДТП в свои устройства

Текст:   Иван Черноусов
02.11.2021,  
11:11
Apple планирует добавить функцию обнаружения ДТП в Apple Watch и iPhone. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

В частности, умные часы от "яблочной" компании уже сейчас умеют определять падения и автоматически вызывать экстренные службы, если пользователь не реагирует на уведомление. Также в этом году компания добавила специальную функцию, которая оценивает устойчивость при ходьбе.

Как пишет источник, компания пока не определилась с датой выхода этой функции.

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