Новости

Около "Москва-Сити" просел грунт, движение транспорта перекрыто 00:09
В "Динамо" ожидают решения РФС и РПЛ о проведении матча с "Краснодаром" 02.11.2021
В "Спартаке" отреагировали на новость о продаже акций владельцам "Мансити" 02.11.2021
В РПЦ призвали конфессии вместе бороться с суррогатным материнством 02.11.2021
Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
Дзюба не попал в стартовый состав на матч против "Ювентуса" 02.11.2021
В Москву возвращаются 15 перенаправленных в Нижний Новгород рейсов 02.11.2021
Совладелец "Москапстроя" заочно арестован по делу о крупном мошенничестве 02.11.2021
ЦИК Болгарии аннулировал неприкосновенность кандидату в президенты 02.11.2021
В Греции непривитых перестанут пускать в магазины и банки 02.11.2021
Посольство РФ: "Газпром" увеличил поставки по выгодным для Болгарии ценам 02.11.2021
МИД РФ: Россия и ЕС вскоре могут взаимно признать ковидные сертификаты 02.11.2021
Facebook решила отказаться от системы распознавания лиц пользователей 02.11.2021
Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве на сумму 2 млн долларов 02.11.2021
Росавиция создала оперативный штаб в нижегородском аэропорту 02.11.2021
Роспотребнадзор назвал незаконной отмену заказов Ozon из-за сбоя 02.11.2021
РАНХиГС укрепляет свои позиции на рынке консалтинговых услуг 02.11.2021
Министр обороны Украины подал в отставку 02.11.2021
Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии Украине 02.11.2021
Патриарх: Пандемия - время кризиса, а в кризисе обнаруживается правда 02.11.2021
Чем манит любителей искусства музей Марка Шагала в Витебске 02.11.2021
Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции в Глазго 02.11.2021
Wizz Air: Пассажиры рейса Будапешт - Москва улетят в столицу в среду 02.11.2021
ФАС назвала способ по сдерживанию цен на авиакеросин 02.11.2021
Российские теннисистки обыграли Канаду в Кубке Билли Джин Кинг 02.11.2021
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Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овен

Многие из вас вправе рассчитывать на долгожданную благосклонность начальства и карьерный рост.

Телец

Вы проявите удивительную дисциплинированность и сможете преуспеть в практических делах.

Близнецы

В личной жизни свою любознательность лучше поумерить, держась подальше от сплетен.

Рак

Вы можете упустить из виду важные детали, что негативно повлияет на результаты вашей недельной работы

Лев

Во второй половине недели многие из вас смогут найти дополнительные источники заработка.

Дева

Вы сможете многого добиться с помощью нестандартных, творческих решений, а также умения находить компромисс.

Весы

Заботьтесь в первую очередь о результате, а потом - о чьих-то эмоциях. В уик-энд вы будете очень энергичны.

Скорпион

Вы можете быть излишне консервативны, зачастую слепо следуя не только духу, но и букве любых законов.

Стрелец

Позитивная и энергичная неделя! Стоит заняться реализацией домашних дел.

Козерог

Неделя больше подходит для разрушения, чем для созидания. Подумайте, от чего вы хотели бы избавиться.

Водолей

Будьте внимательны к мнению близких - кто-то из них может дать вам отличный совет.

Рыбы

Самым сложным и напряженным днем недели может оказаться среда. Выходные проведите в компании.

Общество Ежедневник Гороскоп

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