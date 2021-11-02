Овен

Многие из вас вправе рассчитывать на долгожданную благосклонность начальства и карьерный рост.

Телец

Вы проявите удивительную дисциплинированность и сможете преуспеть в практических делах.

Близнецы

В личной жизни свою любознательность лучше поумерить, держась подальше от сплетен.

Рак

Вы можете упустить из виду важные детали, что негативно повлияет на результаты вашей недельной работы

Лев

Во второй половине недели многие из вас смогут найти дополнительные источники заработка.

Дева

Вы сможете многого добиться с помощью нестандартных, творческих решений, а также умения находить компромисс.

Весы

Заботьтесь в первую очередь о результате, а потом - о чьих-то эмоциях. В уик-энд вы будете очень энергичны.

Скорпион

Вы можете быть излишне консервативны, зачастую слепо следуя не только духу, но и букве любых законов.

Стрелец

Позитивная и энергичная неделя! Стоит заняться реализацией домашних дел.

Козерог

Неделя больше подходит для разрушения, чем для созидания. Подумайте, от чего вы хотели бы избавиться.

Водолей

Будьте внимательны к мнению близких - кто-то из них может дать вам отличный совет.

Рыбы

Самым сложным и напряженным днем недели может оказаться среда. Выходные проведите в компании.