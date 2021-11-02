Более 200 атлетов собрались на третьем этапе Спартакиады Союзного государства

В манеже гомельского Дворца легкой атлетики собрались более двухсот участников союзной Спартакиады - студенты вузов Беларуси и России. В течение пяти дней они будут состязаться в легкой атлетике, настольном теннисе и бадминтоне.

На открытии Спартакиады ребята в костюмах цветов национальных флагов фиксировали каждый ее момент на камеры смартфонов.

Спартакиада Союзного государства для детей и юношества проводится с 2003 года. За это время престижные состязания молодых спортсменов принимали более чем два десятка городов Беларуси и России, а общее количество участников достигло 13 тысяч.

По традиции Спартакиада проводится в несколько этапов, в Гомеле сейчас проходит третий этап. Два предшествующих состоялись месяцем раньше - в Орше Витебской области и Волжском Волгоградской. Следующий этап состоится в середине ноября в Смоленске. Для участия в нем приедут школьники из России и Беларуси, проживающие в сельской местности.

Уже определены города, где в следующем году пройдут этапы Спартакиады: Минск, Гродно, Пермь и Смоленск.

- Для нас это большое событие, - подчеркнула консультант представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Наталья Кононова. - В министерствах спорта Беларуси и России было принято решение, что, несмотря на все трудности, Спартакиада должна быть проведена в полном формате. Надеюсь, для ребят она стала настоящим праздником. Возможно, часть из них, подружившись сейчас, в будущем станут спортсменами высокого класса и встретятся уже на мировых аренах.

Отдельно стоит отметить культурную программу, подготовленную организаторами для участников Спартакиады. Студенты побывают в лучших музеях Гомеля, посетят мемориальные комплексы, связанные с историей Великой Отечественной войны.

Один из них находится на месте сожженной в лесу под Светлогорском деревни Ола. В январе 1944 года ее население - 1758 человек, в том числе 950 несовершеннолетних - было уничтожено гитлеровскими карателями.

Второй мемориал, посвященный детям - жертвам войны, находится в деревне Красный Берег Жлобинского района. Во время оккупации там располагался один из крупнейших специализированных концлагерей. В нем содержались малолетние узники в возрасте от восьми до четырнадцати лет. Нацисты использовали их в качестве доноров, забирая кровь для раненых солдат и офицеров вермахта.

Посещение таких мест отвечает общей концепции молодежной политики Союзного государства. Это напоминание о пережитом двумя братскими народами в годы войны и недопустимости его повторения. Вряд ли есть более эффективная вакцина от предпринимаемых попыток переписать историю и навязать ее новые трактовки.

В следующем году Спартакиада пройдет в Минске, Гродно, Перми и Смоленске

В ТЕМУ

Союзным государством реализуется 26 различных мероприятий. Девять из них - для детей и молодежи. Помимо Спартакиады в этом году удалось провести гражданско-патриотическую смену в лагере "Зубренок". В ней приняли участие более 500 ребят из двадцати регионов России и Беларуси.