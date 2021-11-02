Более четверти россиян уже привились от гриппа

Более четверти населения России уже привились от гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По состоянию на 29 октября прививку сделали порядка 38,2 миллиона человек.

Как констатирует ведомство, эпидемические пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57-ми субъектах Российской Федерации. В основном болеет взрослое население, а также дети в возрасте от 7 до 14 лет.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов", - сообщает Роспотребнадзор.