ЦБ РФ предостерег банки от участия в незаконных рассрочках в магазинах. Соответствующее письмо регулятор разослал кредитным организациям. Банк России выявил случаи, когда продавцы сначала дают гражданам возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. Также ЦБ зафиксировал случаи, когда за приобретаемые гражданами товары или услуги магазину платят операторы сервисов рассрочки, которые аффилированы с профессиональными кредиторами.

В итоге возникающие отношения хоть и схожи с кредитно-заемными, но под действие и защиту закона "О потребительском кредите (займе)" не подпадают. Однако отсутствие договора потребительского кредита ухудшает положение граждан, лишая их ряда прав и гарантий.

"В том числе, в части информирования, ограничения стоимости заемных средств и размера штрафных санкций, ограничения возможности уступки прав требований. Заключение подобных сделок не предполагает обязательного направления продавцами и операторами сервисов рассрочки информации о задолженности по ним в бюро кредитных историй, что в свою очередь не позволяет кредиторам (заимодавцам) корректно оценить имеющиеся у физического лица обязательства при его обращении за получением кредита (займа)", - пишет Банк России.

В ЦБ уверены, что такие практики похожи на попытки обхода законодательства о потребительском кредите и потому порекомендовали не ввязываться в подобные отношения.