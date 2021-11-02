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02.11.2021 16:14
Рубрика: В мире

Читатели американского сайта Fox News высоко оценили слова Путина

Текст: Алексей Краснов

После того, как на сайте американской телекомпании Fox News был опубликован материал со словами президента РФ Владимира Путина о том, что России необходимо укреплять оборону в ответ на действия НАТО, читатели сайта в комментариях высоко оценили позицию российского лидера.

Путин о корабле НАТО: Можно посмотреть в бинокль или в прицел систем обороны

В частности, среди комментариев присутствуют такие, как: "России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин" и "Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям... Будущее за вами, а нам конец".

Один из комментаторов написал, что он "доверяет Путину больше, чем президенту США Джозефу Байдену".

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