Читатели американского сайта Fox News высоко оценили слова Путина

После того, как на сайте американской телекомпании Fox News был опубликован материал со словами президента РФ Владимира Путина о том, что России необходимо укреплять оборону в ответ на действия НАТО, читатели сайта в комментариях высоко оценили позицию российского лидера.

В частности, среди комментариев присутствуют такие, как: "России очень повезло иметь такого сильного лидера, как Путин" и "Дорогой мистер Путин, ваша страна избавилась от коммунизма, а у нас он процветает благодаря Байдену, демократам, СМИ и корпорациям... Будущее за вами, а нам конец".

Один из комментаторов написал, что он "доверяет Путину больше, чем президенту США Джозефу Байдену".