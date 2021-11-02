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02.11.2021 21:54
Рубрика: В мире

ЦИК Болгарии аннулировал неприкосновенность кандидату в президенты

Текст: Александр Гацак (София)

Центральная избирательная комиссия Болгарии по инициативе главного прокурора страны аннулировала иммунитет от уголовного преследования кандидату в президенты республики Бояну Расате. Последний признан ответственным за разгром офиса ЛГБТ-сообщества в Софии.

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Тремя днями ранее группа из десяти мужчин ворвалась в столичный центр Rainbow Hub и поломала мебель. Работники утверждают, что возглавлял отряд противников либеральной идеологии председатель партии "Болгарский национальный союз - Новая демократия" Боян Расате, баллотирующийся в президенты на выборах 14 ноября.

Как сообщили в прокуратуре, злоупотребивший своей неприкосновенностью политик "совершил непристойные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие открытое неуважение к обществу". Указывается также, что его поступок отличается "исключительной дерзостью".

Сам Расате все обвинения в свой адрес отвергает и при этом критикует деятельность ЛГБТ-центров.

"НПО, которые финансируются из США и Евросоюза, насаждают эту ненормальную сексуальную ориентацию. Они даже выходят за рамки гомосексуальных отношений и переходят в область педофилии", - заявил Расате в интервью BulgariaONAIR. Он также продемонстрировал поступившие ему после инцидента сообщения с угрозой физической расправы.

В мире Европа Болгария

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