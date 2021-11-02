Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель

В некоторых случаях картофель может навредить здоровью. Такую опасность следует учитывать при употреблении этого продукта.

Как рассказал РИА Новости диетолог Артем Леонов, картофель имеет высокий гликемический индекс (более 70 единиц), и данный корнеплод не следует употреблять, если у человека есть нарушение углеводного обмена, а также при метаболическом синдроме и сахарном диабете.

Кроме того, от продукта следует отказаться при индивидуальной непереносимости картофеля. "Картофель относится к семейству пасленовых и может вызывать скрытую аллергическую реакцию", - пояснил эксперт. При отсутствии проблем картофель есть можно.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, следует обратиться за консультацией к специалисту.