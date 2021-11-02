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Disney выпустит мультсериал по "Звёздным войнам" про Дарта Мола

Новости
    02.11.2021, 15:11
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Злобный ситх Дарт Мол - один из главных антагонистов-любимчиков фэндома "Звездных войн" - наконец-то обзаведется персональным проектом.

Фото: KinoPoisk
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Как пишет Cinelinx, в разработке у Disney на ранней стадии находится мультсериал, посвященный рогатому истребителю джедаев.

По первоначальной информации, шоу объяснит, как он стал главой преступного синдиката. Именно в этом амплуа он был показан в финале сверхнеудачной картины "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории".

Дата релиза пока неизвестна, зато отдельно сообщается, что к озвучке героя будет привлечен Сэм Уитвер, работающий с персонажем еще со времен анимационного сериала "Войны клонов".

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