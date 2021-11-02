Disney выпустит мультсериал по "Звёздным войнам" про Дарта Мола

Злобный ситх Дарт Мол - один из главных антагонистов-любимчиков фэндома "Звездных войн" - наконец-то обзаведется персональным проектом.

Как пишет Cinelinx, в разработке у Disney на ранней стадии находится мультсериал, посвященный рогатому истребителю джедаев.

По первоначальной информации, шоу объяснит, как он стал главой преступного синдиката. Именно в этом амплуа он был показан в финале сверхнеудачной картины "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории".

Дата релиза пока неизвестна, зато отдельно сообщается, что к озвучке героя будет привлечен Сэм Уитвер, работающий с персонажем еще со времен анимационного сериала "Войны клонов".