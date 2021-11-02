Доктор Мясников назвал неожиданную причину кашля

Кашель могут вызвать рецепторы, расположенные в ухе. Об этом рассказал популярный врач и ведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, наличие инородного тела или другого раздражающего фактора, влияющего на кашлевые рецепторы в ушном канале, могут стать причиной кашля.

В эфире телеканала "Россия 1" Александр Мясников вспомнил о пациенте, который обратился к нему за помощью. Он побывал на приеме у разных специалистов и потратил много денег на обследование, но выяснить причину кашля не смог. Как оказалось, у мужчины в ухе был жесткий волос. После того, как этот волос удалили, "все прошло".

Кстати, по словам эксперта, кашлевые рецепторы расположены также в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, следует обратиться за консультацией к специалисту.