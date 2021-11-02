Единый реестр отечественного ПО и оборудования создадут в России

Разработка единого реестра отечественного ПО и оборудования, проводимая Минцифрой и Минпроморгом, должна привести к созданию единой экосистемы программных и аппаратных решений.

Реестр российского ПО Минцифры заработал 1 января 2016 года и в настоящее время насчитывает порядка 12 тысяч программных продуктов. По оценкам экспертов АРПП "Отечественный софт", с поставленными целями по подтверждению происхождения софта из РФ, а также оказанию разработчикам этих решений мер господдержки реестр успешно справляется. Появление реестра радиоэлектронной продукции Минпромторга стартовало позже.

Впервые о необходимости увязки двух реестров заговорили в августе 2020 года, когда было подготовлено обращение в правительство производителей ПО и оборудования с предложением создать единый центр для координации.

При достаточно серьезных успехах в разработке и производстве отечественного ПО, конкурентоспособных решений на рынке отечественного оборудования до последнего времени было не очень много. Дополнительным фактором было то, что существовала межведомственная конкуренция и в ситуации, когда одно ведомство контролировало реестр отечественного ПО, а другое - реестр отечественного оборудования. Наладить взаимодействие было затруднительно, отмечает директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух.

В какой-то момент стало понятно, что заказчикам необходимо понимать, какое отечественное ПО совместимо с российским оборудованием, например, с отечественными микропроцессорами. И таких сведений о совместимости не оказалось ни в одном, ни в другом реестре, поясняет Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП "Отечественный софт".

"В настоящий момент поддержка отечественного железа де-факто обеспечивается отечественными операционными системами, офисным ПО, системами управления базами данных, и для них можно вводить нормативные требования по совместимости безотлагательно", - заявил Лашин.

В Минпромторге понимают необходимость объединения реестров. Как отмечают в ведомстве, создание единого реестра отечественного ПО и оборудования позволит устранить возникающую проблему несовместимости функционирования различного прикладного ПО на разрабатываемых и выпускаемых аппаратных платформах.

"Это минимизирует риски для конечных потребителей, а также систематизирует требования для отечественных разработчиков ПО и аппаратных платформ. Минпромторг совместно с Минцифры ведет работу по созданию соответствующего Центра экспертизы и нагрузочного тестирования для проверки совместимости российского ПО и российского оборудования из Реестра (п/п 878). Функционирование данного центра будет построено на профильных компетенциях отдельных подведомственных организаций Минпромторга и Минцифры", - сообщили в Минпромторге "РГ".

В настоящий момент создание комплексных решений является прерогативой конкретных производителей, договаривающихся между собой о сотрудничестве. Так, например, отечественный разработчик программного обеспечения РЕД СОФТ подтвердил совместимость операционной системы РЕД ОС с серверным оборудованием компании Sitronics Group.

"Совместимость с программным обеспечением компании РЕД СОФТ позволяет нам поставлять полностью готовое решение российским предприятиям, перед которыми стоит задача цифровой трансформации и импортозамещения. Sitronics Group рассчитывает выпускать до 30 тысяч единиц оборудования в год", - заявил председатель Совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК "Система" Алексей Катков.

Понимание необходимости создания готовых программно-аппаратных комплексов существует и в "Ростехе". Там отмечают возможности по созданию платформенных решений, которые должны появиться у производителей с объединением реестров.

"Гарантированная совместимость софта и железа позволит нам создавать не отдельные продукты, а платформенные решения, способные успешно конкурировать с программно-аппаратными комплексами зарубежного производства, в которых программное обеспечение неотделимо от аппаратной части", - отметил Арсений Брыкин, генеральный директор ЦНИИ "Электроника" (холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех").

Несмотря на то, что за последние годы ситуация с производством аппаратных комплексов существенно улучшилась, остается проблема нехватки оборотных средств для наращивания объемов производства, отмечает Илья Массух. При емкости рынка в сотни тысяч, а в некоторых категориях - в миллионы устройство, производители готовы изготавливать лишь десятки тысяч штук. По мнению эксперта, отрасли необходима поддержка регулятора по созданию абсолютного приоритета российского оборудования на внутреннем рынке так, как это было сделано в Китае. Необходимо и финансирование для пополнения оборотных средств, что позволит расширить объемы предзаказываемых чипов и расширения объема выпускаемого оборудования.

Что же касается аппаратной части, то здесь необходимо расширять номенклатуру типов совместимого софта. "В самом ближайшем приоритете - обеспечение совместимости с аппаратными решениями инженерного и бухгалтерского ПО", - отмечает Ренат Лашин.

В Минцифры не смогли предоставить комментарий.