Эксперт по финансам рассказала, как сэкономить на покупке одежды до 70%

Один из главных принципов экономии на одежде - это планирование трат. Чтобы не попасться на уловки маркетологов, нужно точно знать, за чем вы пришли. О том, как правильно пересмотреть подход к покупке одежды, чтобы сэкономить внушительную часть семейного бюджета, рассказала "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко:

"Самые выгодные месяцы для покупки одежды - это июль и январь (ввиду низкой покупательской активности в эти месяцы). Для целенаправленной покупки сезонной одежды наиболее привлекательные цены в конце сезона. Например, для покупки нового горнолыжного костюма самая выгодное соотношение цена-качество будет в феврале-апреле, ввиду необходимости освобождения площадей торговой площади для новой сезонной коллекции. В это время при грамотном подходе, а также с помощью программ лояльности и скидок можно сэкономить до 70% от обычной стоимости товаров.

Один из главных принципов экономии на одежде - это планирование трат. Если человек приходит в магазин неподготовленным, он попадает в среду, которая толкает его покупать больше и чаще. В торговых центрах особенная атмосфера и много раздражающих факторов - много людей, света, играет музыка, суета. Человек очень быстро теряется, а видя предложения о скидках, стремится поскорее совершить покупку и уйти.

Чтобы не попасться на уловки маркетологов, нужно точно знать, за чем вы пришли. Например, если человек выбирает верхнюю одежду, он вряд ли обратит внимание на футболки, которых у него и так предостаточно. Даже если они продаются с большими скидками.

Обычно вещи, которые хотят продать быстрее всего, вывешивают с красным ценником в самых проходимых местах. Все сделано для того, чтобы на них обратили внимание. При этом сама вещь может быть достаточно низкого качества, прослужит от силы один сезон и особой радости не принесет. Нередко цена со скидкой вовсе не низкая. Если сравнивать цены в разных торговых сетях, можно "поймать" существенную разницу в стоимости аналогичного товара. Главное не воспринимать "поиск" как тяжкую ношу, а получать от результата удовольствие.

Уловки используют не только розничные офлайн-магазины, но и онлайн-площадки. Самый главный совет при виртуальном шоппинге - не привязывать карту к таким магазинам. Так меньше шансов совершить импульсивную и ненужную покупку. Не получится купить в один клик.

Я бы посоветовала использовать такой принцип покупок в интернете: вы кладете товары в корзину, но не оплачиваете, а на следующий день возвращаетесь к покупкам и анализируете свой выбор, еще раз оцениваете, нужна вам эта вещь или нет.

Также я бы посоветовала обращать внимание на материалы и условия ухода за одеждой. Предпочтение лучше отдавать практичным вещам, которые удобны в повседневной носке и не требуют, например, сухой или химической чистки".