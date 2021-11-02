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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, как США могут обвалить цены на нефть до 20 долларов

Текст: Сергей Тихонов
Если в США примут решение о сворачивании программы финансовой помощи экономике и бизнесу, то нас ожидает отток дешевых денег, а за ним - падение цен на все, включая нефть, газ, уголь и металлы, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.
Фото: AP Photo/Paul Sancya Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya

Сворачивание программ помощи бизнесу в США может начаться уже в этом году, а первое решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки произойдет во второй половине 2022 года, уверен эксперт.

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По его словам, программы президента США Джо Байдена, предусматривающие выделение 3,5 триллиона долларов дополнительных расходов для помощи населению и бизнесу, на обновление инфраструктуры и зеленую энергетику, пока буксуют, и есть большая вероятность, что в полном объеме они никогда не будут реализованы.

Напомним, в прошлом году Соединенные Штаты выделили на стимулирование национальной экономики 3 триллиона долларов. В 2021 году одобренные вливания составили 1,2 триллиона, а вот оставшиеся 3,5 триллиона зависли в Сенате. Суммарно 7,7 триллиона долларов - это 9,1 процентов общемирового ВВП.

Еще пару месяцев назад казалось, что ничто не помешает продолжить накачивать экономику деньгами, но сейчас на первый план вышел вариант с сокращением денежных вливаний, отмечает Зубец. По его мнению, влияние окажет и погода, если зима 2021-2022 года окажется мягкой или даже среднестатистической, то нынешние энергетические неурядицы будут исчерпаны уже к лету.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Тем не менее, существенный спрос на энергию в мире сохранится как минимум до второй половины 2022 года. Повышенные цены на нефть будут определяться среди прочего опережающим ростом издержек на поддержание и расширение энергетической инфраструктуры, а также недофинансированием добывающих мощностей за последние годы.

Но уже во второй половине 2022 года можно ожидать существенного падения цен на нефть до уровня около 40 долларов за баррель, а в краткосрочные периоды и до 20 долларов, считает эксперт.

С его точки зрения, все это может привести к мировому экономическому кризису ближе к 2025 году, когда больше не получится сдерживать накапливающиеся экономические противоречия.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Цена на нефть

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