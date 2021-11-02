Эксперт рассказал, когда можно полностью получить накопительную пенсию

Когда Андрей Витальевич Уколов из Калининграда, читатель "Российской газеты", решил забрать свои пенсионные накопления из негосударственного пенсионного фонда, то у него ничего не получилось.

"Я работал в крупной компании, у которой есть свой негосударственный пенсионный фонд. Участвовал в программе софинансирования пенсии. У меня за 8 лет накопилась довольно приличная сумма - более 200 тысяч рублей. Сейчас мне 61 год, и я обратился в этот фонд, чтобы получить деньги. Но мне отказали", - рассказал Андрей Уколов.

Читатель пояснил, что при этом ему сообщили, что он имеет право на пожизненную прибавку к пенсии. Но она по сегодняшним меркам совсем скромная. "Понятно, что это лучше, чем ничего, но 890 рублей погоду не сделают. Считаю, что людям, у которых есть пенсионные накопления, нужно выплатить единоразово накопившиеся у них суммы. Это будет хорошим подспорьем - подлечиться, отремонтировать дом, дачу. Тем более что сейчас, как известно, накопительные пенсии не пополняются. Все, что отчисляют работодатели, идет на страховые пенсии. И дальнейшие перспективы пенсионных накоплений довольно туманны", - высказал свою точку зрения житель Калининграда.

То, что Андрею Уколову отказали в единовременной выплате накоплений, - законно. И Центробанк, куда Уколов обратился за разъяснениями, это подтвердил (именно ЦБ контролирует деятельность НПФ). В Пенсионном же фонде России пояснили "РГ", как происходит выплата пенсионных накоплений.

Как выплачиваются пенсионные накопления

За счет средств пенсионных накоплений осуществляются:

единовременная выплата (разово);

выплата накопительной пенсии (ежемесячно бессрочно);

срочная пенсионная выплата (ежемесячно в течение 10 лет или дольше);

выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина (разово).

Единовременная выплата

Все пенсионные накопления могут быть выплачены одной суммой только в том случае, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии. Проще говоря, единоразово выплатят лишь небольшую сумму.

Человек может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счет поступят новые средства. Это можно сделать не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения.

Накопительная пенсия

Устанавливается, если расчетный размер накопительной пенсии составляет больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты и накопительной пенсии, рассчитанной по состоянию на день ее назначения. В 2021 году ее размер рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты пенсии - 258 месяцев.

Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, необходимо общую сумму накоплений по состоянию на день, с которого назначается выплата, разделить на 258 месяцев.

Срочная выплата

Продолжительность выплаты пенсионер определяет самостоятельно, но она не может быть меньше 10 лет. Устанавливается при возникновении права на накопительную пенсию из средств, сформированных за счет:

взносов по программе софинансирования пенсионных накоплений;

средств материнского капитала, направленных на формирование пенсионных накоплений, и дохода от их инвестирования;

дополнительных самостоятельных страховых взносов на накопительную пенсию.

Выплата правопреемникам

В случае смерти человека его пенсионные накопления при определенных условиях могут быть выплачены правопреемникам. Для получения средств надо обратиться к страховщику, у которого формировались накопления (ПФР или НПФ). Заявление подается не позднее шести месяцев с даты смерти. Если человек впервые обращается за назначением пенсии, то одновременно может быть назначена страховая пенсия и определен вид выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Прямая речь

Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ

- Понятие "пенсия" предполагает, что пенсионные выплаты носят именно аннуитетный характер (то есть определенными равными суммами). В противном случае это уже не пенсия, а просто выплата разового пособия. Поэтому, если рассуждать теоретически, накопительная пенсия должна выплачиваться также, как и страховая, - каждый месяц. Поэтому, на мой взгляд, менять сейчас действующее законодательство для того, чтобы выдать пенсионные накопления, нецелесообразно. Тем более что сравнительно небольшая сумма выплат накопительной пенсии - это не только и не столько результат деятельности соответствующих финансовых институтов, но и того, что в свое время лица старше 1967 года рождения были исключены из обязательной накопительной системы и взносы на их индивидуальные накопительные счета работодатель вносил сравнительно непродолжительный период времени.