Эксперты рассказали, можно ли делать ремонт в квартире в нерабочие дни

Многие россияне решили посвятить свободное время в нерабочие дни ремонту. Продажи инструментов и отделочных материалов в конце октября заметно выросли. Между тем шумный ремонт в эти дни может оказаться незаконным. О том, можно ли шуметь в выходные, праздники и нерабочие дни, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

В России есть четкие и подробные нормы шумового загрязнения, превышение которых карается по ст. 6.4 КоАП РФ. Нарушение санэпидтребований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, влечет административный штраф на граждан в размере от 500 до тысячи рублей. Предпринимателя могут оштрафовать на 1-2 тысячи рублей, компании - на 10-20 тысяч либо их деятельность приостанавливается на срок до 90 суток.

Однако требуется, чтобы специально обученный специалист по определенной методике приборами замерил уровень шума, подчеркивает Спиридонова. Эта процедура эффективна для постоянно действующих источников шума (например, при гуле от постоянно работающей техники), но совершенно беспомощна перед эпизодическим нарушителем тишины.

Санитарное законодательство не "заточено" на борьбу с шумным хулиганством, поэтому регионы стали принимать собственные законы о защите покоя граждан. На федеральном уровне "закона о тишине" не существует.

Региональные законы устанавливают "комендантский час тишины" и конкретный перечень недопустимых действий - например, запрещен свист, пение, танцы и т.п. При этом неважно, силен ли шум и превышены ли санитарные пороги.

Бывает так, что часть запретов работает всю региональную "ночь" (как правило, с 23 до 7 часов утра, в некоторых регионах - дольше), а часть - еще и вечером (например, запрет ремонта в многоквартирных домах) или в выходные. В некоторых регионах, кроме того, есть дневной "тихий час".

Как правило, в ночное время нельзя громко слушать музыку, в том числе и во дворе дома, петь или играть на музыкальных инструментах.

В Москве, по столичному закону, ночным и "тихим" считается время с 23 до 7 часов утра. В Московской области периоды "покоя" регламентированы более детально. Например, не допускается нарушение тишины граждан с 21 до 8 часов с понедельника по пятницу. В выходные и установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни - с 22 до 10 часов. Кроме того, ежедневно с 13 до 15 часов запрещены использование звукоусиливающей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, и проведение ремонтных работ. К действиям, нарушающим тишину, также относятся крики, использование пиротехнических средств и другие громкие звуки. В ряде регионов накажут за ночные передвижения мебели, лай домашнего питомца или просто громкую речь. Закон о тишине также нарушают звуки сигнализации автомобиля или громкая музыка в машине, езда со спортивным глушителем, фейерверки и шумные работы на стройках.

Необходимо помнить, что шуметь запрещается не только в квартирах, но и в подъездах, во дворах, около детских садов, домов-интернатов, больниц, на территории санаториев, гостиниц и общежитий.

Во многих регионах существуют и исключения: например, разрешается громко праздновать Новый год, веселиться на региональных мероприятиях, не наказуем шум от вывоза мусорных баков в определенный час. "Тихие" законы почти всех регионов оговаривают, что запреты не касаются религиозных церемоний и аварийно-восстановительных работ.

Основной вопрос сейчас - относятся ли нерабочие из-за ковида дни к выходным или праздничным. Праздником является только 4 ноября, шуметь в этот день нельзя. Также запрещено делать это в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье. Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни (29 октября, 1-3 ноября). К выходным дням в 2021 году отнесено 5 ноября, шуметь в этот день тоже запрещено

Если шум явно незаконный - вызывайте полицию. Она обязана, во-первых, пресечь правонарушение, то есть восстановить тишину и покой. Во-вторых, если соглашением между МВД и регионом предусмотрены для полицейских такие полномочия, составить протокол и задокументировать обстоятельства.

На практике, отмечают эксперты, работают чаще всего неоднократные вызовы полиции. Даже если в момент визита полицейских шум прекращается, регулярное общение с ними и профилактические беседы в конце концов наводят шумных жильцов на мысль, что проще соблюдать законодательство и жить в мире с соседями.