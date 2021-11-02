ФАС назвала способ по сдерживанию цен на авиакеросин

Федеральная антимонопольная служба России советует авиакомпаниям активнее покупать на бирже авиакеросин.

"Это обеспечит прямую цепочку "производитель-потребитель". Если авиакомпании начнут выходить на биржевые торги и использовать биржевые индикаторы при формировании начальных максимальных цен, ценообразование станет прозрачнее, а это один из способов сдерживания цен", - отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

Кроме того, использование биржевых механизмов поспособствует насыщению внутреннего рынка авиакеросином и понижению начальных максимальных цен при проведении закупочных процедур.

Цена на авиакеросин на бирже 1 ноября достигла 58 217 рублей за тонну, что стало абсолютным рекордом.