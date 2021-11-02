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02.11.2021 09:13
Рубрика: Общество

FDA США отложило одобрение вакцины Moderna для подростков

Текст: Ирина Невинная
Агентство по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) отложило решение по одобрению применения вакцины Moderna подростков 12-17 лет для профилактики COVID-19. Причиной послужили сообщения о случаях миокардита у вакцинировавшихся этим препаратом.
Фото: REUTERS/Dado Ruvic Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Регулятору потребуется дополнительное время, чтобы изучить сообщения о редких случаях миокардита среди тех, кому была сделана прививка. Moderna отметила, что поддерживает решение FDA, поскольку безопасность пациентов имеет первостепенное значение для компании.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Рассмотрение заявки Moderna на применение ее вакцины против коронавируса среди подростков может быть завершено не ранее января следующего года, говорится в заявлении производителя. Заявка на получение данного разрешения была направлена регулятору в июне текущего года.

На днях Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использование вакцины от Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В предыдущем месяце использование мРНК-вакцины было приостановлено в ряде европейских стран из-за риска поражения сердечной мышцы. В неопубликованном исследовании, проведенном Шведским агентством здравоохранения, были приведены данные, согласно которым препарат Moderna повышал риск миокардита, что стало причиной для прекращения его применения в четырех государствах среди подростков и юношей. Вакцина компании ранее была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) для использования среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Тем не менее Moderna подсчитала, что ее препарат был введен 1,5 млн подростков по всему миру. Как утверждает производитель, имеющиеся данные по безопасности не указывают на наличие повышенного риска развития миокардита среди лиц младше 18 лет.

На прошлой неделе FDA одобрило использование еще одной мРНК-вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Препарат стал первым зарегистрированным в США средством от COVID-19 среди детей.

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