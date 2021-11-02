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Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании

Новости
    02.11.2021, 18:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

47-летний французский юморист и актер Эри Абиттан, Давид из комедийного хита "Безумная свадьба", задержан парижской полицией 31 октября после обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает franceinfo со ссылкой на прокуратуру г

Фото: kinopoisk.ru
Героиня "Короля тигров" подала в суд на Netflix
орода.

Детали дела не раскрываются, известно лишь, что на Эри накануне заявила женщина, с которой комик до того некоторое время встречался. Имя предполагаемой жертвы не называется.

Абиттан родился в 1974-м в Париже в еврейской семье. Его отец из Марокко, мать из Туниса. С 19 лет работал таксистом (как и отец) - чтобы оплачивать курсы актерского мастерства. На экранах - с конца нулевых: "Так близко", "Коко", "Фаталь", третьи "Пришельцы", "Да здравствует Франция!", "С вещами на вылет!", "Мадам".

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