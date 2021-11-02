Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании

47-летний французский юморист и актер Эри Абиттан, Давид из комедийного хита "Безумная свадьба", задержан парижской полицией 31 октября после обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает franceinfo со ссылкой на прокуратуру г

орода.

Детали дела не раскрываются, известно лишь, что на Эри накануне заявила женщина, с которой комик до того некоторое время встречался. Имя предполагаемой жертвы не называется.

Абиттан родился в 1974-м в Париже в еврейской семье. Его отец из Марокко, мать из Туниса. С 19 лет работал таксистом (как и отец) - чтобы оплачивать курсы актерского мастерства. На экранах - с конца нулевых: "Так близко", "Коко", "Фаталь", третьи "Пришельцы", "Да здравствует Франция!", "С вещами на вылет!", "Мадам".