Что в кино: последняя "Судная ночь", смешной оборотень, отличный хоррор

Обзор новинок широкого проката: последняя "Судная ночь", детектив с оборотнем, ползущая в лабиринте, возвращение "Амели", жутко красивые сновидения, комедии из Франции и Италии.

"Судная ночь навсегда"

Фото: kinopoisk.ru

Заключительная часть подзатянувшейся серии. Альтернативная Америка окончательно скатывается в бездну ада и анархии, когда особо нетерпимые фашиствующие граждане решают, что эта самая Судная ночь должна быть перманентной, и принимаются истреблять цветное население, грабить, бесчинствовать. События разворачиваются в Техасе, откуда несколько зажиточных белых скотоводов и несколько мексиканских иммигрантов держат путь в сторону Мексики, открывшей границу для беженцев из США (какая ирония!). Когда фильм не грузит навязчивой либеральной пропагандой, то бывает вполне сносен и зрелищен: в наличии здорово поставленные сцены массовых беспорядков, резвый экшн, отличный, как всегда, дизайн костюмов, всё это под вестерн стилизовано. Но пропаганда всё-таки достоинства сильно перевешивает.

"Оборотни внутри"

Фото: kinopoisk.ru

В крохотном северном городке, населённом сплошь разного рода идиотами и психами, объявляется прожорливый оборотень, который не гнушается ни собачатиной, ни человечиной. До кучи сообщение с внешним миром обрывает лавина, электричество вырубается вместе со связью и выясняется, что оборотень - кто-то из местных жителей. Задорная смесь комедийного хоррора с герметичным детективом, устроенная так, что поиски изначального убийцы в какой-то момент отходят на второй план, поскольку тут и без всяких оборотней хватает чокнутых опасных индивидов, готовых кого-нибудь прихлопнуть за здорово живёшь. То есть детективная составляющая чисто ради концепта внедрена, а основной упор - на том, как всякие карикатурные болваны друг с дружкой потешно грызутся. Что, впрочем, довольно забавно.

"Бегущая в лабиринте"

Фото: kinopoisk.ru

Девушка непростой судьбы садится в машину к подозрительному мужику, а потом обнаруживает себя посреди лабиринта. Лабиринт причём такой, что в нём не разбежишься на самом-то деле, только ползком там можно передвигаться. И вот она по нему ползает, как Джон МакКлейн по вентиляции, натыкаясь то на ловушки, то на некое подобие Минотавра, то ещё на что-нибудь или на кого-нибудь, доползая в итоге до невнятной развязки. Нехитро, но весьма добротно исполненный фантастический триллер для тех, кому очень нравится "Куб" Винченцо Натали и его производные и кто не страдает от клаустрофобии.

"Кошмары"

Фото: kinopoisk.ru

18-летняя девочка не может нормально выспаться (а также ещё кое-какие проблемы испытывает) и поэтому соглашается поучаствовать в научном эксперименте по изучению сновидений. А сновидения у неё жуткие: какие-то потусторонние чёрно-белые миры, и чёрные в них зловещие существа живут. И чем дальше эксперимент заходит, тем страшнее, непонятнее всё становится. Очень стильный, умный, старорежимной формации хоррор, неспешно удушающий своей тягучей атмосферой, с чудесной музыкой, отсылками к Юнгу, замечательной молодой актрисой в главной роли (Джулия Сара Стоун - будущая большая звезда) и внезапно очень смешным финалом, где оказывается, что всё это, по сути, экранизация одной известной крипипасты, которой фильм и завершается. В продюсерах - сам Винченцо Натали, между прочим, вышеупомянутый.

"Красная река"

Фото: kinopoisk.ru

Третьесортное кино о мести, продвигающее BLM-повестку и тем свою сомнительную ценность полностью исчерпывающее. Двое белых копов убивают чёрного паренька, дело заминают, но отец паренька, занимающий должность судьи, выходит на отца другого паренька, убитого теми же копами, и вместе они свершают возмездие. На собственно свершение возмездия приходятся последние двадцать минут, а всё остальное время звучит грустная музыка и ведутся разговоры о том, что копы убивают чёрных парней. В ролях - печальные Джон Кьюсак и старший из братьев Хемсворт, а также АрДжей Митти, сын Уолтера Уайта из "Во все тяжкие", которого неровен час и вовсе не заметить, если не вовремя моргнуть.

"Начать с нуля"

Фото: kinopoisk.ru

Итальянский ремейк аргентинской комедии с Натальей Орейро "Супер крейзи". Снова женщина среднего возраста, затюканная со всех сторон, идёт в отрыв и показывает всем - оборзевшему любовнику и его сынку, эгоистичной сестре, невнимательной подруге, севшему на шею начальству и тупым коллегам, а также всем под руку попавшимся - кузькину мать. Перелом наступает не после эзотерического сеанса уринотерапии, а после сомнительного тренинга личностного роста (ещё вопрос - что хуже), а в остальном всё почти то же самое. Ну и Натальи Орейро нет, что, конечно, большой минус.

"Самая безумная свадьба"

Фото: kinopoisk.ru

Сиквел французской комедии 2014 года "Безумная свадьба", чьей миссией было приучить к толерантным ценностям ещё не вставших на путь исправления консерваторов-республиканцев. У пожилой буржуазной пары - четыре дочки, которые обеспечили их многонациональной компанией зятьёв. В неё вошли еврей, араб, китаец и негр. Суете вокруг свадьбы младшей с последним и перевоспитыванию старомодных родителей первая часть и была посвящена. Часть вторая методично продолжает дело первой, после расово-этнической темы переходя к вопросу свобод сексуальных меньшинств: сестра одного из счастливых мужей оказывается лесбиянкой и собирается то ли жениться, то ли выйти замуж - тут уж кому как нравится. Но отцу барышни - ивуарийцу не менее упёртому, чем его белый свояк, это не нравится категорически. Как и оригинальная лента, "Самая безумная свадьба" изобилует подчёркнуто неполиткорректным, хотя в целом вполне безобидным юмором, и в такой форме европейская прогрессивная повестка воспринимается без чрезмерного раздражения.

"Ледяной драйв"

Фото: kinopoisk.ru

Лиам Нисон опять всех спасает. Только не из лап террористов, а из каменного плена - в шахте под завалом застряли и задыхаются горняки. А добираться до них надо по замёрзшему озеру на многотонном грузовике. Точнее - на нескольких многотонных грузовиках. С ним отправляется его брат, не очень сообразительный из-за травмы после войны, а также гордая индианка, суровый мужик в исполнении Лоуренса Фишберна (спойлер: он тут ненадолго, извините) и мутный щуплый тип. Угадайте, кто из них начнёт ставить палки в колёса (почти буквально) благородной миссии, чтобы потрафить интересам бесчеловечных хозяев шахты, пытающихся замести следы своих злодеяний. Сносный триллер с Лиамом Нисоном - наконец-то в непривычном сеттинге.

"Проклятый чиновник"

Фото: kinopoisk.ru

Сарик Андреасян вновь вернулся к своему родному жанру комедии. А как Сарик Андреасян работает в своём родном жанре, мы все прекрасно знаем - ровно так же ужасно, как и во всех остальных. Очевидно, поглядев на успех "Домашнего ареста" и (относительный) "Последнего министра", создатель самого смешного в истории триллера про кровавого маньяка тоже решил снять свой сатирический фильм. Насытив его своим неподражаемым юмором - тонким, как шутки современных кавээнщиков, и острым, как критика "95 квартала" в адрес президента Украины Зеленского. Заместителя мэра (Максим Лагашкин) провинциального города проклинает обделённая его вниманием старушка, и прожжённый коррупционер теряет смысл жизни: ему физически не удаётся брать взятки. Можете себе представить, какой фестиваль плоских гэг-стандартов из этой многообещающей завязки устроил автор "Того самого Карлосона".

"Блогеры и дороги"

Фото: kinopoisk.ru

Видео (это и фильмом-то назвать трудно), представляющее собой экранизацию мема "миллениалы изобрели". В данным случае изобрели они жизнь за пределами МКАДа и роуд-муви. Группа видеоблогеров под предводительством Анастасии Ивлеевой отправляется кататься по небольшим провинциальным городам страны, выбирая не самые очевидные варианты, например, Дно (гы-гы!). Общаясь с местными жителями, обитатели ютьюбов и тиктоков трогательно умиляются "простоте" провинциалов в духе: "Прикиньте, они как бы ещё типа и разговаривать умеют, ва-аще отрыв башки". В общем, ребята прокатились по стране, потусили, узнали много нового и получили массу удивительных впечатлений. А теперь зачем-то кому-то предлагают посмотреть об этом "фильм" в кинотеатре.

"Сердце и как им пользоваться"

Фото: kinopoisk.ru

Угловатая комедия с претензией на элементы драмы от автора "Физрука" и "Спасите Колю!" Главный герой - циничный стендапер, у которого возникают проблемы со здоровьем: "буквально закончилось сердце" (метафор тут вагон, и все примерно вот такого уровня). Но вдруг волшебным образом объявляется поклонник с обещанием отдать кумиру бесценный орган. После чего они отправляются на море в Калининградскую область. Зачем? Ну, очевидно, чтобы отсылки к "Достучаться до небес" поняли даже самые тупые. Помимо этого, тут есть недвусмысленные кивки в сторону "Витьки Чеснока" - вплоть до заимствованных кадров, масса катастрофически несмешных шуток (профессионал учит всю дорогу салагу ремеслу), море цитирования древних мемасиков, "модное" тиктокерство и претензия на душевное высказывание о дружбе, любви, жизнелюбии и всяком таком. Но с такими персонажами, ни одному из которых невозможно сочувствовать не только из-за гнусности, но и из-за совершенно невообразимых поступков, сделанных безо всякой мотивации, получается не очень.

"Амели"

Фото: kinopoisk.ru

Повторным широким прокатом празднует свой 20-летний юбилей культовая романтическая безделица про антипода Шапокляк - странненькую барышню, которая любит помогать ближним и параллельно неуклюже пытается организовать собственную личную жизнь, чему мешает её непостижимая тяга всё переусложнять самым причудливым образом. Пять номинаций на "Оскар" и неоспоримый статус наилюбимейшего фильма всех ванильных девочек.

Также на экранах: кино про войну "Судьба диверсанта"; ромком Михаила и Лили Идовых "Джетлаг"; криминальная комедия "Страсть, любовь и стволы"; норвежский мультик "Приручить дракона"; немецкий мультик "Огрики"; сборник короткометражек "Шок Shorts 2".